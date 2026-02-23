Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό

Τον δρόμο για τον εισαγγελέα παίρνει τις επόμενες ημέρες η δικογραφία που αφορά την «αλλοίωση» του τόπου του δυστυχήματος, αφού η αρεοπαγίτης ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη κήρυξε το πέρας της ανακρίσεως. Κεντρικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος που ερευνάται στο πλαίσιο του διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Ως συμμέτοχοι στην ίδια πράξη κατηγορούνται ακόμη επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. Την τελική κρίση για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο έχει το δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86, τα μέλη του οποίου με βούλευμά τους θα αποφανθούν σχετικά.

Στο στάδιο της λήψης μαρτυρικών καταθέσεων βρίσκεται και η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, που επίσης αντιμετωπίζει το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η ανάκριση διενεργείται από τον ειδικό ανακριτή του δικαστικού συμβουλίου Ηλία Γιαρένη, αλλά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με την υπόθεση Τριαντόπουλου.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Σοφία Σπίγγου, Καθημερινή)