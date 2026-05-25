Τέμπη: Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων έβγαλε …ακατάλληλη και την ανακαινισμένη αίθουσα της δίκης πριν καν την δει

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της αίθουσας όπου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών εστίασαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στη Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες πριν από την επανέναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για την αναβάθμιση και επέκταση του χώρου διεξαγωγής της δίκης, οι συγγενείς των θυμάτων εμφανίζονται ιδιαίτερα επικριτικοί, υποστηρίζοντας ότι η αίθουσα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διαδικασίας ούτε να διασφαλίσει την ουσιαστική παρουσία των οικογενειών των θυμάτων.

Η Ελένη Βασάρα, μέλος του Συλλόγου, χαρακτήρισε την αίθουσα «πλήρως ακατάλληλη», επισημαίνοντας πως δεν είναι αποδεκτό συγγενείς να αναγκάζονται να παρακολουθούν τη δίκη μέσω οθόνης από εξωτερικό χώρο, αντί να έχουν άμεση πρόσβαση στην ακροαματική διαδικασία.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου εξέφρασαν προβληματισμό και για την έντονη αστυνομική παρουσία εντός της δικαστικής αίθουσας, θεωρώντας ότι δημιουργεί ένα κλίμα που δεν συνάδει με τις ανάγκες μιας τόσο σημαντικής δίκης.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης, αναφέρθηκε και στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας και τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Όπως τόνισε, η υπόθεση έχει διαχωριστεί σε επιμέρους σκέλη, γεγονός που – κατά την άποψή του – δυσχεραίνει τη συνολική αποτύπωση των γεγονότων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η ανακοίνωση του κ. Ασλανίδη ότι προτίθεται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Από την πλευρά τους, κύκλοι που παρακολουθούν την προετοιμασία της δίκης επισημαίνουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις στον χώρο διεξαγωγής της διαδικασίας, με στόχο να αυξηθεί η χωρητικότητα και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαν επισημανθεί κατά το παρελθόν. Ωστόσο, πριν ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη η νέα διαμόρφωση της αίθουσας, οι συγγενείς των θυμάτων διατυπώνουν δημόσια σοβαρές ενστάσεις, θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο το ζήτημα των συνθηκών υπό τις οποίες θα διεξαχθεί μία από τις σημαντικότερες δίκες των τελευταίων ετών.

Οι νέες αλλαγές στην αίθουσα

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας (Γαιόπολις) στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026 η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και από 283,75 τ.μ. που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, αυξήθηκε στα 452 τ.μ., όπως επίσης αυξήθηκε κατά 100 και ο αριθμός των θέσεων.

Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Παράλληλα, η διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας, πρόεδρος Εφετών Μαρία Λιάνου εξέδωσε συμπληρωματική – διορθωτική πράξη την οποία απέστειλε στην Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

«Συμπληρωματική – Διορθωτική πράξη για την αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών», όπου για την εκδίκαση της υπόθεσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ορίζεται η «αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), εμβαδού 452,01 τ.μ., όπου εγκαθίσταται η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων κλπ. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως (ακροατήριο) για την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως, τον εκ δεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του ανωτέρω Συνεδριακού Κέντρου, εμβαδού 109,57 τ.μ., όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες».

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Foto, Eurokinisi)