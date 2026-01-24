Τέμπη: Παραδέχτηκε διαγραφές υλικού ο εκπρόσωπος της Interstar

Στην παραδοχή ότι υπήρχε οπτικό υλικό που διεγράφη χειροκίνητα από στελέχη της Ιnterstar, προχώρησε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που κατηγορείται στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας της έδρας, απηύθυνε ένα ερώτημα στον κ. Νίκο Τσαντσαράκη σχετικά με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία είχε γίνει έπειτα από τη δημοσιοποίηση των τριών βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος στη διαδρομή των μοιραίων τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Σε εκείνη την έκθεση είχε διαπιστωθεί ότι τα τρία βίντεο που δόθηκαν στον εφέτη ανακριτή κ. Μπακαΐμη ήταν γνήσια, όμως γινόταν αναφορά σε μια σειρά αρχείων που διεγράφησαν χειροκίνητα από στελέχη της Interstar.

«Ήταν… σκουπίδια»

Ο κ. Τσαντσαράκης αφού παραδέχθηκε τις διαγραφές, υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα αρχεία θεωρούνταν «σκουπίδια» καθώς δεν υπήρχε τίποτα χρήσιμο για τις Αρχές που ερευνούν την πολύνεκρη τραγωδία.

«Σβήστηκαν κάποια βίντεο που λόγω σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά. Κάποια μεγάλα αρχεία, αλλά μικρά… Είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, διότι δεν το χρειαζόμασταν. Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφα, για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα από αυτά αξιοποιήσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Interstar.

Ερωτήματα για τη διαδικασία των ερευνών

Η παραδοχή του κ. Τσαντσαράκη δεν είχε άμεση σχέση με το θέμα της δίκης που είναι «η μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης την 28η Φεβρουαρίου και η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση».

Ωστόσο, γέννησε ερωτήματα για τη στάση του εφέτη – ανακριτή απέναντι στην εταιρεία και τη διαδικασία ελέγχου που ακολούθησε στην προσπάθειά του να συλλέξει στοιχεία για την υπόθεση.

«Είχαμε μια ομολογία ότι όντως γινόντουσαν διαγραφές και παρόλα αυτά η εισαγγελέας αρνήθηκε στην πρότασή μας να γίνει πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το να μάθουμε τι ήταν τέλος πάντων αυτά τα βίντεο που κάποιοι τα θεώρησαν σκουπίδια και έπρεπε να τα διαγράψουν», επεσήμανε η Μαρία Καρυστιανού.

«Όχι» στην κλήση του ως μάρτυρας

Παράλληλα, η εισαγγελέας της έδρας ήταν αρνητική στο αίτημα συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής κύριος Σωτήρης Μπακαΐμης.

«Έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Μπακαΐμης», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος θυμάτων Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, προσθέτοντας: «Είναι ένα δικαστήριο στο οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι έκανε ή τι δεν έκανε ο κ. Μπακαΐμης».

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από in.gr)