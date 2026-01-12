Τέμπη: Τεταμένο κλίμα στη δίκη για τα χαμένα βίντεο

Ένταση με το καλημέρα στη δίκη για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Σε τεταμένο κλίμα ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα (12/1) η διαδικασία, με τους συγγενείς να έχουν πλέον εξαντλήσει τις αντοχές τους. Από τους μάρτυρες έχει προέλθει μόνο ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος.

Οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων θέτουν με έμφαση το ζήτημα της απουσίας του εκπροσώπου της εταιρείας Interstar στη προηγούμενη δικάσιμο – της εταιρείας που «έχασε» τα κρίσιμα βίντεο.

Οι συνήγοροι χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητη την απουσία του, καθώς αντί να παραστεί στο δικαστήριο, ο εκπρόσωπος ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους στην Κύπρο. Ζητούν από το δικαστήριο:

σαφείς εξηγήσεις για το περιστατικό,

επιβολή κυρώσεων για την αδικαιολόγητη μη προσέλευση,

καθώς και ανάλογη αντιμετώπιση σε περίπτωση επανάληψης τέτοιας συμπεριφοράς.

Ο δικηγόρος της εταιρείας με τα βίντεο, Βασίλης Καπερνάρος, επιτέθηκε στον δικηγόρο των συγγενών οποίος ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία του πελάτη του με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση στην αίθουσα και αντεγκλήσεις.

«Εμείς δεσμευόμαστε ότι δεν θα ζητήσουμε καμία αναβολή και καμία διακοπή ό,τι κώλυμα και αν υπάρχει» δήλωσε ο Β. Καπερνάρος. Κάλεσε και τους δικηγόρους των συγγενών – φωτογραφίζοντας την Κωνσταντοπούλου – να κάνουν το ίδιο και να μην επικαλεστούν κωλύματα, όπως κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και λοιπά.

«Ανεπίτρεπτο να ζητούν παράβολο από τους συγγενείς»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση των δικηγόρων των συγγενών στην απαίτηση της έδρας να ζητήσει παράβολο από τους συγγενείς για να εκπροσωπηθούν στο δικαστήριο. «Δεν είναι δυνατόν να ζητούμε από τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους από το κράτος, να πληρώσουν το κράτος και να βρουν το δίκιο τους» τόνισαν.

«Ανεπίτρεπτο για την εισαγγελέα να απαιτεί την πληρωμή παραβόλου από τους συγγενείς που ήλθαν να βοηθήσουν στην αναζήτησή της αλήθειας, δηλαδή να βοηθήσουν το ελληνικό δημόσιο» υπογράμμισε ο Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος συγγενών.

Με αποφασιστικό ύφος, η πρόεδρος δηλώνει ότι θα προχωρήσει κανονικά και καλεί τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να δικαιολογήσουν επαρκώς την απαίτησή τους για αποβολή των συγγενών και του Βελόπουλου από τη θέση της πολιτικής αγωγής.

«Η διατύπωση και η δομή του κατηγορητηρίου, όπως έχει συνταχθεί, δεν παρέχει νομική δυνατότητα στους συγγενείς να παρασταθούν υπέρ της κατηγορίας» υποστήριξε ο συνήγορος του κατηγορουμένου Σπύρου Πατέρα.

Επεισοδιακή αγόρευση του συνηγόρου Τερεζάκη

Επεισοδιακή ήταν η αγόρευση του συνηγόρου Τερεζάκη. Ζήτησε την αποβολή Βελόπουλου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να διακοπεί η δίκη.

Η διαδικασία ξεκίνησε ξανά με την συνέχεια της αγόρευσης και έμφαση από την πλευρά του συνηγόρου Τερεζάκη στην προσπάθεια αποβολής Βελόπουλου και συγγενών από την υποστήριξη κατηγορίας.

«Συγγενής θύματος με σκουλαρίκια με κοίταξε απειλητικά στην τουαλέτα! Φοβάμαι για την σωματική μου ακεραιότητα!» έφτασε να πει μάλιστα ο δικηγόρος Τερεζάκη.

Απούσα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Από τη διαδικασία απουσιάζει σήμερα η Zωή Κωνσταντοπούλου λόγω προσωπικού κωλύματος.

Εκπρόσωπος της δήλωσε στο δικαστήριο ότι οικείο της πρόσωπο αντιμετώπισε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας, οπότε η Ζωή Κωνσταντοπουλου δεν θα παραστεί στη σημερινή δίκη.

Απούσα και η Μαρία Καρυστιανού

Στο μεταξύ, απούσα από τη διαδικασία σήμερα είναι και η Μαρία Καρυστιανού.

Μέχρι τις 10 το πρωί δεν είχε εμφανιστεί στην αίθουσα.

newsbreak.gr