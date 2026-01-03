Τίμος Δαούλας: Ο 32χρονος Λαρισαίος με το μεγάλο hotel deal της Ιταλίας και τα 8 ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Το 2011, λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή του δεύτερου μνημονίου, ο Τίμος Δαούλας, ένα 18χρονο παιδί από τη Λάρισα, ξεκινούσε σπουδές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε μια Ελλάδα μετέωρη. Η ιστορία θα μπορούσε να είχε τελειώσει πριν καν αρχίσει, αν τα μαθηματικά ήταν απλώς αριθμοί. Όμως, κατά τον μαθηματικό και φιλόσοφο Μπέρτραντ Ράσελ, “τα μαθηματικά, όταν τα κατανοήσεις σωστά, δεν σου διδάσκουν μόνο πώς να υπολογίζεις, αλλά πώς να σκέφτεσαι”.

Έχοντας κλείσει μέσω της εταιρείας του Pelagos Estates το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό deal του 2025 στην Ιταλία -άνω των 230 εκατ. ευρώ για ένα ιστορικό ακίνητο 15.000 τ.μ. δίπλα στη Fontana di Trevi- ο Τίμος Δαούλας, 32 χρονών σήμερα, φαίνεται πως κατανόησε όχι μόνο να υπολογίζει, αλλά κυρίως να σκέφτεται “έξω από το κουτί”.

Κάτι που γίνεται ιδιαιτέρως αντιληπτό εάν λάβουμε υπόψη ότι σ’ αυτή την εμβληματική συναλλαγή τον “πιτσιρικά” εμπιστεύτηκε η Bain Capital LP, ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 185 δισ. δολάρια.

“Πρόκειται για το μεγαλύτερο single-asset hospitality deal του 2025 στην Ιταλία” λέει ο κύριος Δαούλας στο Capital, εξηγώντας πως πέραν του μεγέθους αυτό που ξεχώρισε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ήταν η στρατηγική δημιουργίας αξίας, επίτευγμα ιδιαίτερα σπάνιο για τις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές.

Για το ακίνητο στο κέντρο της Ρώμης, το οποίο θα μετατραπεί σε ultra luxury ξενοδοχείο 131 δωματίων, η Pelagos Estates με γραφεία στην Αθήνα και στο Ντουμπάι, εφάρμοσε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που περιλάμβανε αδειοδοτική ωρίμανση, τεχνικό και λειτουργικό repositioning του ακινήτου, καθώς και συντονισμό με κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα ήταν η στρατηγική αυτή να οδηγήσει σε σχεδόν διπλασιασμό της αξίας του asset μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Από τα μαθηματικά στη στρατηγική ακινήτων

Κυριολεκτικά αυτοδημιούργητος, η διαδρομή του Τίμου Δαούλα στον κλάδο του real estate δεν ακολουθεί τη συνήθη πορεία. Μετά το ΕΜΠ, ο δρόμος τον οδήγησε στο Λονδίνο όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά στο Cass Business School MSc, ενώ εργαζόμενος στη JCDecaux ως Finance Associate κάπου στα τέλη του 2019, λίγο πριν την πανδημία, είδε την ευκαιρία στον κλάδο του real estate. Όχι όμως ως απλή επένδυση γης, αλλά ως σύνθετο χρηματοοικονομικό και αναπτυξιακό προϊόν. Το πρώτο του deal ήταν ένα οικόπεδο στο Κορυφάσι κοντά στο Costa Navarino για την ανάπτυξη πολυτελών οικιστικών μονάδων και ακολούθησε η Μύκονος.

Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η Pelagos Estates που εστιάζει ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία: στρατηγική διαχείριση, ακριβής ανάγνωση αγορών, repositioning περιουσιακών στοιχείων και σύνδεση ακινήτων υψηλής αξίας με τα κατάλληλα διεθνή brands και κεφάλαια.

Η εταιρεία επικεντρώνεται γεωγραφικά στην Ελλάδα και στην Ιταλία με βασικό άξονα τον τομέα της φιλοξενίας και ήδη μέσα σε τέσσερα χρόνια “μετράει” 14 μεγάλα έργα συνολικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ.

Εδραίωση στην ελληνική αγορά

Αν και το deal της Ρώμης αποτέλεσε το πιο προβεβλημένο διεθνές ορόσημο, η Pelagos Estates έχει σε εξέλιξη σημαντικά projects και στην ελληνική αγορά.

Πιο αναλυτικά στο χαρτοφυλάκιο έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του ξενοδοχείου “Αρχιπέλαγος”, το οποίο επανατοποθετείται εφέτος στην αγορά υπό το πολυτελές brand Luura της Accor, καθώς και η συνδυαστική ανάπτυξη των Aquamarina και Iliopetra Studios στην Πάρο, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Τα συγκεκριμένα ακίνητα ανήκουν στο family office του Λιβανέζου επενδυτή Eli Khoury, γεγονός που υπογραμμίζει τον ρόλο της Pelagos Estates ως συνδετικού κρίκου μεταξύ διεθνών κεφαλαίων και ελληνικών επενδυτικών ευκαιριών.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση άνω των 80 εκατ. ευρώ στην Καλντέρα της Σαντορίνης με brand που εισέρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, παραθαλάσσια ανάπτυξη στη Μύκονο που προσεγγίζει τα 140 εκατ. ευρώ με άλλο luxury ξενοδοχειακό σήμα επίσης πρωτοεμφανιζόμενο στην Ελλάδα, καθώς και τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στο κέντρο της Αθήνας, συνολικής δυναμικότητας άνω των 400 δωματίων και αξίας που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Υπερπολυτέλεια και βιωσιμότητα

Ο κύριος Δαούλας υποστηρίζει ότι οι υπερπολυτελείς επενδύσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στον μαζικό τουρισμό. “Δεν επιβαρύνουν τις περιοχές με όγκους επισκεπτών, αλλά δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και ενισχύουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες”, σημειώνει. Στα έργα που έχει διαχειριστεί, ο αριθμός των εργαζομένων μετά την ανάπτυξη είναι έως και τριπλάσιος, ενώ η συνεργασία με διεθνή brands που λειτουργούν με αυστηρά ESG κριτήρια βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Δεν διστάζει, μάλιστα, να ασκήσει κριτική σε μοντέλα όπως η υπερσυγκέντρωση κρουαζιερόπλοιων, ειδικά σε ευαίσθητους προορισμούς όπως η Σαντορίνη, κάνοντας λόγο για πρακτικές που φθείρουν τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Το στοίχημα της προσιτής κατοικίας για τη νέα γενιά

Πίσω από τα εμβληματικά deals υπερπολυτελών ξενοδοχείων και τη συνεργασία με διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, ο Τίμος Δαούλας επενδύει στρατηγικά και σε έναν τομέα με έντονη κοινωνική αλλά και οικονομική διάσταση: την προσιτή, σύγχρονη κατοικία για τη νέα γενιά.

Η αφετηρία αυτού του εγχειρήματος είναι προσωπική. Μετακομίζοντας σε νεαρή ηλικία στο Λονδίνο, βίωσε από πρώτο χέρι τις παθογένειες της αστικής κατοικίας: χαμηλή ποιότητα κατασκευών, προβλήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας, ασταθές περιβάλλον διαβίωσης. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια, αναγκάστηκε να αλλάξει πέντε διαφορετικές κατοικίες, γεγονός που ανέδειξε με τον πιο πρακτικό τρόπο πόσο καθοριστική είναι η σωστή στέγη για την επαγγελματική σταθερότητα και την ποιότητα ζωής ενός νέου ανθρώπου.

Σήμερα, παρακολουθώντας την ελληνική αγορά κατοικίας, διαπιστώνει ένα δομικό κενό, καθώς παρά τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας για τη στήριξη των νέων στην απόκτηση πρώτης κατοικίας, το διαθέσιμο απόθεμα αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από ακίνητα ηλικίας 40–50 ετών, με παρωχημένα υλικά, χαμηλή ενεργειακή απόδοση και αυξημένο κατασκευαστικό ρίσκο σε μια χώρα με έντονη σεισμικότητα. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα ακίνητα δημιουργούν αυξημένη ανασφάλεια και για το τραπεζικό σύστημα, καθώς η ποιότητα του collateral δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις χρηματοδότησης.

Απαντώντας σε αυτή την ανισορροπία, έχει δημιουργηθεί ένα νέο επενδυτικό fund, με αποκλειστικό στόχο τη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και διάθεση σύγχρονων, ασφαλών και οικονομικά προσιτών κατοικιών. Η επενδυτική φιλοσοφία του fund διαφοροποιείται ξεκάθαρα από τα μοντέλα γρήγορης απόδοσης ή κερδοσκοπίας, καθώς δίνει έμφαση σε λιτές αλλά ποιοτικές κατασκευές, πλήρως εργονομικές, με σύγχρονα υλικά και υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το fund προχωρά πιλοτικά από εφέτος το καλοκαίρι στην ανάπτυξη άνω των 150 διαμερισμάτων, επιφάνειας 50 έως 95 τ.μ., σε επιλεγμένες περιοχές της Αττικής – Περιστέρι, Γέρακας, Κορωπί και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η επιλογή των περιοχών δεν είναι τυχαία: συνδυάζει πρόσβαση σε μεταφορές, εργασία, υπηρεσίες υγείας και κοινωνική ζωή, με στόχο την πραγματική καθημερινή λειτουργικότητα των κατοίκων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο χρηματοδοτικό σκέλος. Το fund σχεδιάζει εξειδικευμένα σχήματα που επιτρέπουν στους τελικούς δικαιούχους — νέους επαγγελματίες και νέες οικογένειες 3–4 ατόμων — να μετατρέψουν το κόστος ενοικίου σε σταδιακή απόκτηση περιουσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η κατοικία αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως καταναλωτικό αγαθό, αλλά ως εργαλείο οικονομικής σταθερότητας και μακροπρόθεσμης αποταμίευσης.

Σε μια περίοδο όπου η προσιτότητα της κατοικίας επιδεινώνεται ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων, το συγκεκριμένο εγχείρημα φιλοδοξεί να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό της αγοράς. Συνδυάζοντας διεθνή εμπειρία, σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, ο Τίμος Δαούλας επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το πώς μπορεί να παραχθεί αξία στον τομέα της κατοικίας τόσο για τον επενδυτή όσο και για την κοινωνία.

Ξανθή Γούναρη, forbesgreece.gr