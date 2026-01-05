Ταχεία απομείωση πληθυσμού – Δύο θάνατοι για κάθε γέννηση στη Θεσσαλία

Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα είναι άκρως ανησυχητική καθώς ολοκληρώνεται το 2025, με τους θανάτους να υπερτερούν σημαντικά των γεννήσεων στις περισσότερες περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου πολιτών.

Η αναλογία είναι ιδιαίτερα δυσοίωνη στην ελληνική περιφέρεια, όπου ορισμένες περιοχές καταγράφουν έως και 12 θανάτους για κάθε γέννηση, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την ταχεία απομείωση του πληθυσμού.

Στη Θεσσαλία η αναλογία είναι δύο θάνατοι για κάθε γέννηση.

Τα στοιχεία του μητρώου πολιτών για το 2025, και ειδικότερα του υποσυστήματος καταχώρισης ληξιαρχικών πράξεων, είναι άκρως απογοητευτικά. Συνολικά, οι θάνατοι ανέρχονται σε 117.928 έναντι 78.255 γεννήσεων, αριθμοί που αν και δεν είναι διπλάσιοι, δείχνουν μια σαφή αρνητική τάση. Ωστόσο, η κατάσταση είναι δραματική σε συγκεκριμένες περιφέρειες, όπου η απομείωση του πληθυσμού συμβαίνει με ραγδαίο ρυθμό, οδηγώντας σε ερήμωση.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι γεννήσεις στους έντεκα μήνες του έτους ήταν μόλις 631, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τους 7.643, μια αναλογία περίπου ένα προς 12. Στην Πελοπόννησο, καταγράφηκαν 1.410 γεννήσεις έναντι 7.180 θανάτων, δηλαδή πέντε θάνατοι για κάθε γέννηση. Αντίστοιχα, στο Βόρειο Αιγαίο οι θάνατοι (2.140) υπερέχουν των γεννήσεων (825) κατά δυόμισι φορές, ενώ στα Ιόνια Νησιά οι θάνατοι ξεπερνούν τους 2.500 έναντι 800 γεννήσεων (αναλογία τρία προς ένα). Στη Δυτική Μακεδονία, οι 3.140 θάνατοι για μόλις 880 γεννήσεις συνιστούν μια δυσοίωνη αναλογία άνω του τρία προς ένα.

Στην αγροτική Θεσσαλία και την Ήπειρο, η αναλογία είναι δύο θάνατοι για κάθε γέννηση, με 8.240 θανάτους έναντι 4.000 γεννήσεων και 3.815 θανάτους έναντι 1.715 γεννήσεων αντίστοιχα. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφηκαν 2.900 γεννήσεις έναντι 6.900 θανάτων, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αναλογία είναι μία γέννηση για δύο θανάτους (3.660 γεννήσεις έναντι 7.570 θανάτων). Μόνο στην Αττική (27.225 γεννήσεις – 34.715 θάνατοι), στην Κεντρική Μακεδονία (10.510 γεννήσεις – 19.250 θάνατοι) και στην Κρήτη (4.955 γεννήσεις – 6.111 θάνατοι) η αναλογία γεννήσεων και θανάτων δεν φτάνει σε ποσοστό διπλάσιο και άνω.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ρέθυμνο αποτέλεσε εξαίρεση το 2024, καταγράφοντας περισσότερες γεννήσεις από θανάτους.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από την Καθημερινή)