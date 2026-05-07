Οι οπαδοί της ΑΕΛ, ο Τικ Τόκερ Μαμάκος, και το γυμνό του Θεσσαλικού Θεάτρου

Καλημέρα

Ανεβοκατέβαινε χθες το πετρέλαιο με βάση τις δηλώσεις που διακινούσε η ειδησεογραφία των ξένων πρακτορείων. Ο πόλεμος όμως και οι δραματικές συνέπειές του, είναι ακόμα εδώ. Προβλέψεις δεν υπάρχουν…

& Μια ενδιαφέρουσα δίκη θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα όπου Βολιώτης ιδιώτης γιατρός παραπέμπεται να δικαστεί διότι το 2021 απαγόρευσε σε 60χρονη ασθενή με Covid να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. «Αν πας σε νοσοκομείο, είσαι πεθαμένη…» της είπε (σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βαγγέλης Κακάρας στην Ελευθερία) και η γυναίκα έσβησε τελικά στο σπίτι της. Ο σύζυγός της, επίσης με ασθενής με Covid, δεν άκουσε τον γιατρό και έσπευσε στο νοσοκομείο. Εκείνος τελικά σώθηκε. Η δίκη του Βολιώτη γιατρού είναι από τις πρώτες του είδους πανελλαδικά.

$ Η διοίκηση της ΑΕΛ κάνει ότι μπορεί, και εκτός γηπέδων πλέον, για να κρατήσει την ομάδα στη Σούπερ Λίνγκ. Με επιστολές στην κυβέρνηση και τις ποδοσφαιρικές αρχές, ζητά να αυξηθούν οι ομάδες στην κατηγορία ώστε να παραμείνει.

Κατανοητό, ωστόσο παλαιοκομματικό και ξεπερασμένο. Έτσι το αντιμετώπισαν και οι οργανωμένοι οπαδοί οι οποίοι με ανακοίνωσή τους κατακεραυνώνουν τη διοίκηση της ΠΑΕ και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν τέτοιες χάρες οι οποίες προσβάλουν την ιστορία του συλλόγου. «Αν αξίζουμε να παραμείνουμε να το αποδείξουμε στους αγωνιστικούς χώρους».

Είναι άξιοι επαίνου. Η οπαδική υπερηφάνεια πάνω από αλχημείες.

*Ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΣΕΕ. Νέες δάφνες για το εργατικό κίνημα …

@ Άφθονα σόσιαλ μίντια για τον Θανάση Μαμάκο. Ο δήμαρχος Λαρισαίων εξελίσσεται σε Τικ Τόκερ καθώς έχει κατακλύσει το διαδίκτυο με βιντεάκια όπου, χαμογελάει , χαιρετάει, πίνει καφέ με φίλους, υποδέχεται επισήμους και πάει λέγοντας. Σύντομες και κοφτές εικόνες, με λίγα λόγια, για να μην κουράζεται το κοινό. Πρόκειται για μέθοδο προβολής, ιδιαίτερα αποτελεσματική στα νεανικά κοινά. Την ξεκίνησε το επιτελείο του Μητσοτάκη το οποίο σε θέματα επικοινωνίας είναι πολλές …ράχες* μπροστά από τους υπόλοιπους.

*Φράση από τους μουλαράδες που κουβαλούσαν τα εμπορεύματα στα ορεινά της Θεσσαλίας τον περασμένο αιώνα.

^ Θερινό κινηματογράφο, κοντά στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, σχεδιάζει ο ιδιοκτήτης των Victoria Cinemas. Πρόκειται για τον χώρο απέναντι από το «Κλίμαξ» τον οποίο νοίκιαζε για χρόνια το γνωστό μπαρ. Μένει να φανεί αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον οικοπεδούχο.



Πρεμιέρα απόψε στην Εναλλακτική σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα (φωτο) με «Το βάρος της πεταλούδας», σε σκηνοθεσία Άκυ Μητσούλη. Το έργο εμβαθύνει σε υπαρξιακά ζητήματα, όπως ίσως έχετε διαβάσει. Εκείνο που σίγουρα δεν έχετε διαβάσει αλλά συμβαίνει, είναι το γεγονός ότι ο Μητσούλης έχει βάλει πολύ …πιπέρι στο έργο. Η πρωταγωνίστρια, Φωτεινή Καρακώστα, βγαίνει γυμνόστηθη. Προφανώς πρόκειται για σκηνοθετική μέριμνα για εκείνους που δεν θέλουν να εμβαθύνουν ιδιαίτερα στα υπαρξιακά …

$ Για τις 21 Μαΐου, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, λέγεται ότι προγραμματίζεται η πρεμιέρα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Το σχέδιο είναι να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του «κινήματος» (όπως το χαρακτηρίζουν) καθώς και κάποιες χιλιάδες υπογραφές υποστηρικτών, με λίστες από κάθε νομό. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία αφού η Βόρεια Ελλάδα είναι, γεωγραφικά, η μεγαλύτερη «δεξαμενή» δυνητικών ψηφοφόρων της Καρυστιανού. Ούτε στη Θεσσαλία πάει άσχημα λένε οι δημοσκόποι, αλλά πολλοί από εκείνους που σκέφτονται να την ψηφίσουν τηρούν στάση αναμονής μέχρι να δουν «αν τραβάει» ..

@ Εκδικάζονται αύριο στο Εφετείο Λάρισας οι εφέσεις που έκανε η εφημερίδα «Ελευθερία» κατά δέκα τοπικών ΜΜΕ και δημοσιογράφων (και ημών, βεβαίως). Πρόκειται για αγωγές τις οποίες είχε χάσει πρωτοδίκως, αλλά επιμένει…

% Εξαιρετικό δείγμα δουλειάς το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ των Δενδρινού – Βαρβιτσιώτη «Στο χιλιοστό», που επιχειρεί να φωτίσει τα δραματικά γεγονότα του 2015.

Η στιγμή που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα από την έξοδο από το ευρώ ξεδιπλώνεται μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις και σπάνιο αδημοσίευτο αρχειακό υλικό.

Το σημαντικότερο, που του προσδίδει αξιοπιστία, είναι ότι δεν μιλούν οι δημιουργοί του αλλά οι πρωταγωνιστές.

Η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.

^ Η Δώρα Μπλιούμη στέλεχος που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη Λάρισα, στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, είναι ένα από τα γυναικεία ονόματα που ακούγονται για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο στο νομό Λάρισας.

@ Θα μας τρελάνουν οι Αμερικανοί. Δεν αναγνωρίζουν λένε την φέτα ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τοποθεσία που να ονομάζεται…φέτα. Προφανώς την αντιλαμβάνονται σαν τη μαστίχα Χίου, ότι φύεται …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

