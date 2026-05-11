Τα έργα αποκατάστασης, το Ellikonos στη γύρα, και η ΔΕΥΑΛ στον ύπνο μας

Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, γεγονός που δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη στήλη. Ο υπογράφων εμφορείται από αισθήματα οπαδικής υπερηφάνειας … (κλείνει η παρένθεση).

@ Κάθε τρεις και λίγο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας βρίσκεται στη Θεσσαλία. Έχει χάσει τον ύπνο του ο άνθρωπος με τα έργα αποκατάστασης και τους εργολάβους που ανέλαβαν την υλοποίησή τους. Όλα αυτά επειδή τρέχουν καθοριστικές προθεσμίες καθώς ένα μέρος των έργων (400 εκ. από τα 900 εκ.) γίνεται με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, οπότε πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος Ιουλίου. Μαθαίνουμε δε ότι την περασμένη Δευτέρα ο Δήμας – που για την ώρα θεωρείται επιτυχημένος-, φώναξε στο γραφείο του τους τρεις βασικούς παίκτες (ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑKTOR) και τους πίεσε να επισπεύσουν ώστε να μην χαθούν τα χρήματα.

Πόσο όμως να τα πιέσει τα θηρία, που αν τυχόν “αγριέψουν” μπορούν να κάνουν μια χαψιά και τον υπουργό;…

*Είδαμε την Ellikonos Capital, ένα από τα υγιή Ελληνικά επενδυτικά fund, να κόβει βόλτες στη Θεσσαλία. Επισκέφτηκε μάλιστα, εθιμοτυπικά, και την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Έλα ντε …

^ Το ΣτΕ έχει ακυρώσει, ως γνωστόν, την Πολεοδομική άδεια του εκπαιδευτικού οργανισμού ΟΜΗΡΟΣ στη Λάρισα, διακόπτοντας κάθε λειτουργία στο κτίριο της οδού Πατρόκλου. Τώρα είναι η σειρά του Δήμου να επιβάλει πρόστιμο για την παράβαση. Πόσο θα είναι το πρόστιμο; Μένει να φανεί …

% Συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και διαβάσαμε (στα τοπικά) ότι κάποιοι Λαρισαίοι βουλευτές τον κόλλησαν στον τοίχο τον Μητσοτάκη. Μπορεί να φόραγε και πάμπερς …

@ Η ΔΕΥΑΛ έκανε σημαντικό ψηφιακό βήμα με την εφαρμογή My SmartVille στην αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, ωστόσο καταφέρνει να ταράζει τον γλυκό ύπνο των πελατών της. Μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, σε πολλά κινητά άρχισε να καταφθάνει ο …λογαριασμός νερού.

Κάποιοι πετάχτηκαν από τα κρεββάτια τους ξαφνιασμένοι, «μπίπ …. ΔΕΥΑΛ», κοίταξαν την οθόνη, «ωχ, μήπως πλημμυρίσαμε; Όχι ευτυχώς … ο λογαριασμός είναι …».

Ένας άλλος παραλίγο να χωρίσει. Ανακρίθηκε από τη γυναίκα του η οποία κοιμόταν δίπλα του: «ποια σου έστειλε μήνυμα;», «ποιο μήνυμα αγάπη μου, η ΔΕΥΑΛ είναι…», «ποια ΔΕΥΑΛ, είδα εγώ, Δανάη έγραφε…».

Τα παραπάνω δεν συνέβησαν, είναι μικρές φανταστικές ιστορίες, εντούτοις θα μπορούσαν να συμβούν.

Ρυθμίστε τη ρημάδα την εφαρμογή…

Εκατό μετασχηματιστές κατέστρεψαν φέτος στον θεσσαλικό κάμπο οι συμμορίες του χαλκού, προκαλώντας τεράστια ζημιά στους αγρότες και στον ΔΕΔΔΗΕ. Με τόση τεχνολογία τριγύρω η αστυνομία δεν μπορεί να εξολοθρεύσει δυο – τρεις παρέες μελαψών;…

% Κόμμα μπορεί να μην υπάρχει ακόμα αλλά η «νέα φρουρά» του Τσίπρα, που αποτελείται από 25 πρόσωπα, βγήκε χθες στη δημοσιότητα. Ανάμεσά τους και δυο θεσσαλοί. Η Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που συμμετείχε στην πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς, και ο δικηγόρος Γιώργος Μπαλατσούκας. Ο δεύτερος είναι Τρικαλινός στην καταγωγή, ποινικολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο.

*Βρήκε νέο γενικό διευθυντή η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, μετά από αναζήτηση μηνών στην αγορά. Πρόκειται για Αθηναίο ο οποίος προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα. Σιδεροκέφαλος …

& «Έπειτα από όλη μας την έρευνα, δέκα χρόνια μετά, μας έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση τελικά πόσο κοντά ήμασταν στο να βγούμε από την Ευρωζώνη. Ήμασταν μια ανάσα πριν», αναφέρει στην «Καθημερινή» η Ελένη Βαρβιτσιώτη, μια από τις δημοσιογράφους του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό».

Ένας από τους ανθρώπους που μιλούν σε αυτό είναι ο Μάρτιν Σελμάιερ. Το 2015, ο Σελμάιερ, ο τωρινός πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βατικανό, ήταν επικεφαλής του γραφείου του Ζαν-κλοντ Γιούνκερ, του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους στη Ρώμη, η έτερη συντελεστής Βικτώρια Δενδρινού τον ρωτάει πόσο κοντά βρέθηκε η Ελλάδα στο να βγει από την Ευρωζώνη. «Ένα χιλιοστό», απαντάει εκείνος.

Όταν άκουσαν την απάντησή του, κοίταξαν η μία την άλλη και αργότερα δανείστηκαν τη φράση του για τον τίτλο του ντοκιμαντέρ τους.

@ «Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα». Σημείωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης σχετικά με το θέμα των υποκλοπών.

Όταν λες «τα πήρα όλα πάνω μου», παραδέχεσαι ότι υπήρχαν κι΄άλλοι …

$ Πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές και στις καφενόβιες παρέες του θεσσαλικού κάμπου αναφύονται χαριτωμένες ιστορίες από παλιότερες αναμετρήσεις. Το 2019, υποψήφιος κόμματος της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην Καρδίτσα, έκανε ατομική περιοδεία. Μόνος και κατάκοπος έτρεχε από άκρη σε άκρη του νομού, ωθούμενος από εκείνη την ιεραποστολική διάθεση που χαρακτηρίζει τους υποψήφιους των πολύ μικρών κομμάτων. Μπήκε σε ένα καφενείο, στα Σερβωτά, και άρχισε να μοιράζει κάρτες: «θα ήθελα τη στήριξή σας την Κυριακή…» τους είπε. Τότε σηκώθηκε κάποιος και του απάντησε: «καλά τα είπες αλλά πως να σε στηρίξουμε, εδώ είναι νομός Τρικάλων…».

Ο υποψήφιος δεν πτοήθηκε, “συγνώμη”, είπε, “ευχαριστώ που με ακούσατε. Δώστε μου όμως πίσω τις κάρτες γιατί δεν έχω πολλές” …

