Τα αποκριάτικα δρώμενα του Δήμου Λαρισαίων – Το πρόγραμμα την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα

Με έντονο παραδοσιακό χρώμα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων “Αποκριάς Δρώμενα 2026”.

Γλέντι, μπουλούκια, τραγούδι, χοροί, καθώς και αναβίωση πολλών παραδοσιακών εθίμων, αναμένεται να δώσουν παλμό στο κέντρο και τις συνοικίες της Λάρισας, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.

Για τρίτη χρονιά φέτος, θα αναβιώσει το έθιμο ανάμματος φωτιάς, σε δεκατρία διαφορετικά σημεία στο κέντρο και τις συνοικίες της Λάρισας, στο οποίο συμμετέχουν χορευτικοί Σύλλογοι της πόλης.

Τη σχετική παρουσίαση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτισμού Θωμάς Ρετσιάνης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου (της Τρανής Αποκριάς):

11:30 πμ: “Μπουλούκια” καρναβαλιστών, με σημείο συνάντησης το Α’ ΑρχαίοΘέατρο, θα διασχίσουν το εμπορικό κέντρο, συνοδεία παραδοσιακών

οργάνων, ξεσηκώνοντας την πόλη με τα τραγούδια τους, τους αστεϊσμούς και

τα πειράγματά τους, σκορπώντας κέφι και χαρά.

13:00:Στην Κεντρική πλατεία, παραδοσιακό γλέντι με τονΓιάννη Λίταινα και αναβίωση εθίμων, όπως το γαϊτανάκι.

20.00: Άναμμα φωτιάς σε 13 σημεία, στο κέντρο της πόλης και τις συνοικίες-κοινότητες, με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων.

12+1 φωτιές το βράδυ του Σαββάτου

Πλατεία Ταχυδρομείου

Πλατεία Λαμπρούλη – Φρούριο

Πάρκο Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ)

Πλατεία Μαρίνου Αντύπα (Αβέρωφ)

Πλατεία Φιλιππούπολης

Πλατεία Αγίου Θωμά

Πλατεία Προσκόπων (Κραννώνος & Λαγού)

Πλατεία Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη)

Πλατεία Αμπελοκήπων

Πλατεία Μικρού Προφήτη Ηλία

Πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Άγιος Γεώργιος)

Σχολείο Μάνδρας

Όσοι σύλλογοι επιθυμούν να συμμετέχουν στα δρώμενα, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους, στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στον Μύλο του Παππά (κεντρικό κτήριο – ισόγειο), στο τηλέφωνο 2410 614449 (καθημερινές από 10:00 – 14:00) και στο e-mail adhm6@larissa.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου)

Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ): Κεντρική εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων, με άφθονο κρασί, νηστίσιμα εδέσματα και ζωντανή μουσική από την Παραδοσιακή Ορχήστρα του ΔΩΛ.

Τερψιθέα-Πλατεία Κοινότητας: Από τις 11 πμ, γλέντι με άφθονο κρασί, φασολάδα και άλλα νηστίσιμα εδέσματα, υπό τους ήχους παραδοσιακής ορχήστρας

Ελευθεραί – Προαύλιο Ι.Ν.Αγίου Χαραλάμπους: Από τις 11 πμ, γλέντι με άφθονο κρασί, νηστίσιμα, υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής (σε περίπτωση βροχής, στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου)

Αμυγδαλέα-Πλατεία Συνοικισμού: Από τις 11 πμ, Γλέντι με φασολάδα, χουσάφια, σαρακοστιανά εδέσματα, κρασί, αναψυκτικά, μουσική και χορό

Γιάννουλη-Εργατικές Κατοικίες “Μελίνα Μερκούρη”: Από τις 11.30 πμ, Γλέντι με φασολάδα και άλλα σαρακοστιανά, χαλβά, λαγάνες και ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα

Κοιλάδα – Πλατεία Κοινότητας: Από τις 12 μ, γλέντι με άφθονο κρασί, φασολάδα, σαρακοστιανά, με ζωντανή Παραδοσιακή Ορχήστρα (σε περίπτωση βροχής, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινότητας)

Λουτρό-Δημοτικό Σχολείο: Από 12.00-13.00 Παιδικό πρόγραμμα, από 13.00-17.00 Γλέντι με παραδοσιακή μουσική, φασολάδα και νηστίσιμα εδέσματα

