Τα αυγά μειώνουν τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ – Τι δείχνει νέα έρευνα

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, η κατανάλωση αυγών τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα οδηγεί σε κατά 27% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, ενώ ακόμη και δύο μέχρι τέσσερα την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο κατά 20%. Πώς η κατανάλωσή τους επηρεάζει την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. «Φάε αυγά να αυγατέψεις» λέει η λαϊκή ρήση, την οποία θα μπορούσε κανείς πλέον να παραφράσει προσθέτοντας τις λέξεις «για γερό μυαλό», αφού μια νέα μελέτη φαίνεται να συνδέει την τακτική κατανάλωση αυγών με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Οπως αναφέρουν οι βρετανικοί Times, τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Επιστημών Υγείας Adventist του αμερικανικού Πανεπιστημίου Loma Linda, έδειξαν ότι η κατανάλωση αυγών τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα οδηγεί σε κατά 27% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Ακόμη και δύο μέχρι τέσσερα αυγά την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν κατά 20% τον κίνδυνο εμφάνισής της, ενώ η σύγκριση σε κάθε περίπτωση γίνεται με όσους τρώνε αυγά πολύ σπάνια ή δεν τρώνε καθόλου.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Nutrition, παρακολούθησε σχεδόν 40.000 ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, τον καθένα για περίπου 15 χρόνια, διαπιστώνοντας ότι όσοι έτρωγαν αυγά πιο συχνά είχαν λιγότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με Αλτσχάιμερ.

Τα αυγά περιέχουν πολλά συστατικά που θα μπορούσαν να συνδέονται με την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, όπως αναφέρουν οι Times του Λονδίνου. Η χολίνη είναι, για παράδειγμα, ένα από αυτά. Το ανθρώπινο σώμα τη χρησιμοποιεί για να παράγει την ακετυλοχολίνη, έναν χημικό αγγελιαφόρο που βοηθάει τα νευρικά κύτταρα να μεταδίδουν σήματα μεταξύ τους. Ουσίες που δίνουν στα αυγά το χαρακτηριστικό τους κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, βρίσκονται επίσης σε τρόφιμα όπως το σπανάκι και το καλαμπόκι, με τους επιστήμονες να υποστηρίζουν πως δρουν εν μέρει ως αντιοξειδωτικά.

Μια ομελέτα ή ένα βραστό αυγό μάς προσφέρει επίσης απαραίτητα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, λίπη που περιβάλλουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και τα βοηθούν να στέλνουν και να λαμβάνουν σήματα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μελέτες παρατήρησης όπως η προαναφερθείσα δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίου αιτιατού. Η συνολική διατροφή και ο τρόπος ζωής όσων καταναλώνουν τακτικά αυγά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το American Egg Board, το οποίο συστάθηκε τη δεκαετία του 1970 για την προώθηση της βιομηχανίας αυγών στις ΗΠΑ.

