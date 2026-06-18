Τα “κόκκινα” δημοτικά τέλη, η ασθένεια της ΑΕΛ, και η εκδίκηση της γαλής

Καλημέρα

Ωραίο γίνεται το Μουντιάλ τις τελευταίες ημέρες, αλλά για να το δεις πρέπει να είσαι συνταξιούχος και να μην σε πιάνουν τα χάπια για ύπνο …

@ Το σκάνδαλο των πολεοδομιών στην Αθήνα ακουμπάει και στα περίφημα θεσμικά όργανα (ΚΕΣΑ, ΚΝΣΜ) που αποφασίζουν για τα διατηρητέα κλπ.

Ένας από τους φερόμενους πρωταγωνιστές συμμετείχε σε αποφάσεις για αρκετά ακίνητα στην πόλη της Λάρισας που κρίθηκαν κατεδαφιστέα.

Η πιο τρανταχτή περίπτωση είναι η Οικία Καπετάνου, στη συνοικία του Αγίου Νικολάου …

$ Έχει κάθε δίκιο ο Αχιλλέας Νταβέλης να μιλάει για εγκληματικά στοιχεία στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΛ. Είναι αυτά από τα οποία κινδύνεψε η ζωή του το βράδυ της Δευτέρας. Μόνο που τα ανέχτηκε και ο ίδιος, όπως και ο μακαρίτης ο Κούγιας. Αν δεν βρεθεί τρόπος να απομακρυνθεί ο συρφετός από τις εξέδρες, δύσκολα θα πατήσει το πόδι του σοβαρός επιχειρηματίας στην ΑΕΛ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ζημιά που προκάλεσαν …

% Διευθυντής ασφαλείας στον Όμιλο Αντένα ανέλαβε ο πρώην “Θεσσαλάρχης” της Aστυνομίας αντιστράτηγος Αστέριος Μαντζιώκας. Οι άξιοι γίνονται ανάρπαστοι.

$ Ένας υπουργός, ένας νυν βουλευτής και πρώην υπουργός, μια πρώην υφυπουργός και νυν βουλευτής, και ένας επίσης βουλευτής, ρίχνονται στη μάχη του γαλάζιου ψηφοδελτίου στα Τρίκαλα για δυο (πιθανότατα) εκλόγιμες θέσεις. Πρόκειται για τους Παπαστεργίου, Σκρέκα, Παπακώστα και Λιούτα.

Η τετράδα ενδεχομένως να γίνει τριάδα, αν η Κατερίνα Παπακώστα εμείνει στην άποψη που διατύπωσε όταν ξέσπασε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν θα πολιτευτεί ξανά …

@ Μια ψόφια γάτα, πιθανότατα από δηλητηρίαση, στην αυλή ενός σπιτιού στην Κρανιά του Δήμου Τεμπών, οδηγεί σήμερα, κρατούμενους, στα δικαστήρια της Λάρισας δυο γείτονες με την κατηγορία της δολοφονίας ζώου. Ήδη τους επιβλήθηκε το πρόστιμο των 30.000 ευρώ (εφ. Ελευθερία).

Κάποιοι στα χωριά δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να θανατώνεις ζώο …

Περισσότερο από ένα χρόνο έχουν παγώσει οι εργασίες για το υδροηλεκτρικό στο Χαλίκι Ασπροποτάμου. Αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο οποίο έχει προσφύγει (κατά του έργου) κόσμος και κοσμάκης …

*Οι Ιταλοί επέστρεψαν στη χώρα μας 145 αρχαία νομίσματα και η Μενδώνη ετοιμάζει τσιριμόνιες. Με τα 1557 που πήρε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας από την «χαμένη» συλλογή του Δήμου, τι θα γίνει;…

% Γλύτωσε οριστικά η Θέκλα από την (γαλάζια) επιστράτευση των βουλευτικών εκλογών. Παραμένει εντούτοις άνθρωπος των ειδικών αποστολών (πράκτωρ Θέκλα). Σε ποια αναφερόμαστε; Μία είναι η Θέκλα …

& Κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι ο Τσίπρας θέλει στο κόμμα την Κοντοτόλη αλλά δεν θέλει τον Ραγκούση. Αν αληθεύει κάτι τέτοιο μάλλον θα χάσει και την Τρικαλινή…

*Στην εφημερίδα των Συντακτών προσελήφθη ο Λαρισαίος δημοσιογράφος Γιάννης Σιούλας. Καλύπτει τη δίκη των Τεμπών.

@ Ωραίο και τούτο. Ο Δήμος Τυρνάβου στρέφεται κατά επιχείρησης της περιοχής του επειδή (…άκουσον) η εταιρεία άσκησε προσφυγή στο ΣτΕ σχετικά με τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία πληρώνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Το ύψος των τελών οφείλει να είναι ανταποδοτικό. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τι άλλο μένει σε μια επιχείρηση για να βρει το δίκιο της παρεκτός να αποταθεί στη Δικαιοσύνη; Παρόλα αυτά ο Δήμος Τυρνάβου σπεύδει να καταγγείλει την …προσφυγή της, χωρίς καν να περιμένει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.

Είναι από τις περιπτώσεις που ο επιχειρηματίας, εκτός από δικηγόρο, χρειάζεται και τη βοήθεια ψυχιάτρου …

$ Μόλις …μιάμιση ώρα αγόρευσε χθες η Ζωίτσα στη δίκη των Τεμπών. Δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τον Κυρανάκη. Το κακό είναι πως το πλησιέστερο φαρμακείο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Θωμά …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa