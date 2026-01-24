Τα μηνύματα που εμφανίστηκαν στην παρουσίαση της Περιφέρειας δεν ήταν από το κινητό του Κουρέτα

H πληροφορία του kosmolarissa.gr για όσα συνέβησαν κατά την παρουσίαση του απολογισμού του περιφερειακού συμβουλίου που έγινε σήμερα και είχαν ως αποτέλεσμα την λύση της συνεργασίας του περιφερειάρχη με τους συνεργάτες του Γιώργο Ρούστα και Πασχάλη Μάντη, δεν διαφοροποιείται επι της ουσίας.

Ωστόσο ενημερωθήκαμε αρμοδίως ότι το κινητό από το οποίο εμφανίστηκαν τα μηνύματα δεν ήταν του περιφερειάρχη, αλλά ενός εκτός των συνεργατών του που χειρίζονταν την προβολή.

Επίσης, πηγές της Περιφέρειας μας ενημέρωσαν ότι ο κ. Ρούστας δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε, ενώ ο κ. Μάντης είναι εξωτερικός συνεργάτης και δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία μαζί του.

Δείτε το προηγούμενο ρεπορτάζ εδώ

Κ.Τ. kosmolarissa.gr