Τα μπλόκα στολίζονται, οι Βιετναμέζοι έρχονται, και η Τσικνοπέμπτη είναι ήδη εδώ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

(Δέκα ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, που λένε και τα Jumbo)



Την πιο ρεαλιστική άποψη για την πορεία των μπλόκων την καταθέτει στα σημερινά ΝΕΑ ο Κώστας Γιαννακίδης: “Αφού ξέρουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί, γιατί το καθυστερούμε; Όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, η πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών θα γίνεται όλο και πιο ασφυκτική. Και στα κανάλια θα εμφανίζονται ξενοδόχοι που δέχονται ακυρώσεις σε εορταστικές κρατήσεις, τίποτα ξωτικά από τον Μύλο στα Τρίκαλα που δεν έχουν παιδάκια να βγάλουν selfies και το φάντασμα του Dean Martin επειδή χάλασαν οι εμφανίσεις του στην επαρχία. Η κυβέρνηση, λοιπόν, θα ενδώσει. Απλώς τώρα γίνεται κάτι σαν υπόγειο παζάρι. Οι αγρότες θα πάρουν σχεδόν όσα έχουν ζητήσει, θα αποσυρθούν από τα μπλόκα και θα επιστρέψουν του χρόνου. Γιατί μπορεί τώρα να κερδίσουν μία μάχη, αλλά τον πόλεμο τον έχουν χάσει εδώ και χρόνια…”



% Ποσό 37.200 ευρώ (με ΦΠΑ) έδωσε ο Δήμος Λαρισαίων, με απευθείας ανάθεση, στην διαφημιστική εταιρεία των Αθηνών Initiative Media για να την προβολή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη Λάρισα. Ελπίζουμε η καμπάνια να αφορά τα τοπικά Μέσα, αυτά που βάζουν πλάτη και φιλοξενούν (άκριτα, εν πολλοίς) τον καταιγισμό των δελτίων Τύπου του δήμου, προβάλλοντας αδαπάνως κάθε εκδήλωση.



% Εξαιρετική η ιδέα του προέδρου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας Μιχάλη Σαράντη, να αποκτήσει η Δ.Ο.Φ. μόνιμη έδρα στη Λάρισα η οποία θα στεγάσει τα συμφέροντα κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Το «Σπίτι της Φέτας» την ονόμασε ο ίδιος.



& Λείπουν τα εργατικά χέρια από τη Θεσσαλική αγορά και οι μεγάλες επιχειρήσεις στρέφονται, μοιραία, στο εξωτερικό για να βρουν κόσμο. Βιομηχανική επιχείρηση της Λάρισας φέρνει 50 Βιετναμέζους εργάτες και ήδη ψάχνει σπίτια για να τους εγκαταστήσει. Μια άλλη, επίσης της περιοχής, απασχολεί 30 Νεπαλέζους ενώ σύντομα θα προσθέσει άλλους 20 ώστε να βγει η δουλειά. Όλοι αυτοί από τις παραπάνω χώρες, έχουν τη φήμη εργατικών ανθρώπων ενώ ζουν βίο λιτό, χωρίς περιττά έξοδα, και στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους στις οικογένειές τους. Όπως εμείς κάποτε στην Γερμανία …





Για τις Χριστουγεννιάτικες φιέστες του Δήμου Λαρισαίων σας έχουμε ενημερώσει επαρκώς και ως συνήθως πρώτοι. Επομένως θα περάσουμε τώρα στο 2026 και θα σας δώσουμε τα νέα της …Αποκριάς. Τα λαϊκά γλέντια, και τα θεάματα γενικώς, αποτελούν μέρος της στρατηγικής της δημοτικής αρχής για να ξεχνάει ο κόσμος τη σκοτούρα (και ει δυνατόν να ψηφίζει όπως πρέπει). Ως εκ τούτου, οι ιθύνοντες του Μαμάκου σχεδίασαν την ημέρα της τσικνοπέμπτης, από φέτος, με τη δέουσα ενάργεια. Εκεί να δείτε χαμό. Θα στηθεί κέτερινγκ με σουβλάκια και λουκάνικα για 2.300 άτομα, τα οποία θα καταναλωθούν συνοδευόμενα από 500 λίτρα κρασί σε συσκευασία bag in box. Εντάξει πρόκειται για ασκό, ενδεχομένως οι της δημοτικής αρχής να είχαν παραγγείλει σαρντονέ Γεροβασιλείου αλλά φοβήθηκαν το κράξιμο του ΚΚΕ, τα μέλη του οποίου ευφραίνονται μόνο με λαϊκούς οίνους. Η δημοτική αρχή δεν θα άφηνε βεβαίως τα πλήθη χωρίς τροφοδοτούμενο κέφι. Το κερασάκι στην τούρτα της τσικνοπέμπτης θα είναι ο Τόνυ Σφήνος και η ορχήστρα του. Εδώ που τα λέμε, μπροστά σε εκείνες τις καταθλιπτικές γιορτές του Καλογιάννη, προτιμούμε τα γλεντοκόπια του Μαμάκου. Ας πάει και το παλιάμπελο …

$ Σε πλειστηριασμό βγαίνουν, την προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, τα γραφεία της εφημερίδας Ελευθερία, στην οδό Παπασταύρου, στη Λάρισα. Επισπεύδων είναι ο Λαρισαίος επιχειρηματίας Στέργιος Τσαγκούλης, για δάνειο, ύψους 320.000 ευρώ, που είχε εκχωρήσει ο ίδιος στην εφημερίδα αλλά τα λεφτά δεν επιστράφηκαν. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το ακίνητο είναι 790.000€.



^ Η εφημερίδα πάντως, χθες, έκανε γιορτή για τα 103 χρόνια του βίου της, ωστόσο τα πράγματα φέτος ήταν διαφορετικά. Στην εκδήλωση όχι μόνο δεν παρέστησαν υπουργοί, ή ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, αλλά για πρώτη φορά δεν πάτησαν το πόδι τους ούτε οι τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές: Κέλλας, Χαρακόπουλος, Καπετάνος, ήταν απόντες. Άλλαξαν οι εποχές …



*Και μέσα σε όλα αυτά, σήμερα το πρωί, ο πρώην ευρωβουλευτής Γιώργος Δημητρακόπουλος, γιος του Τάκη και της Δανάης Δημητρακόπουλου και κληρονόμος της Ελευθερίας, έδωσε στη δημοσιότητα την προσφυγή που κατέθεσε στις Αρχές για την είσοδο του αθηναίου εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη στην ιδιοκτησία της εφημερίδας την οποία ο ίδιος καταγγέλλει ως παράνομη. Μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.



& Λουκέτο (μέσω συνεδρίου) ετοιμάζεται να βάλει ο Στέφανος Κασσελάκης στο κόμμα που έφτιαξε, καθώς δεν φαίνεται να έχει καμμιά εκλογική τύχη. Μαύρα τα κράνα που λένε και στα χωριά. Ωστόσο ο ίδιος θα περάσει στην ιστορία ως μια από τις πιο γυαλιστερές πομφόλυγες που εμφανίστηκε στο πολιτικό σκηνικό…



^H φαρμακευτική Rontis – ελληνική επιχείρηση από τις καλύτερες του κλάδου με μονάδα τετρακοσίων εργαζομένων στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας-, θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν θα έρθει ο Αργυρός στη Λάρισα, θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι στο κέντρο του καλλιτέχνη …



% Δεν έχει δίπλωμα οδήγησης ο Tσιτσιπάς; Μα θα μπορούσε να το είχε βγάλει σε Καρδίτσα ή Τρίκαλα, με τις γνωστές διαδικασίες fast track …

By Kostas Tolis

