Τα ονόματα των Γεωργίου Κατσίγρα και Δημητρίου Παλιούρα σε αμφιθέατρα του Τμήματος Ιατρικής

Την οφειλόμενη τιμή σε δύο προσωπικότητες που σφράγισαν με το έργο και την προσφορά τους την ιστορία της Λάρισας απέδωσε το Τμήμα Ιατρικής, σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών “Λάρισα, η πόλη μου”.

Η απόδοση τιμής στους Γεώργιο Ι. Κατσίγρα και Δημήτριο Αθ. Παλιούρα με την επίσημη τελετή ονοματοδοσίας των δύο μικρών αμφιθεάτρων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο μεγάλο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στη Βιόπολη της Λάρισας παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής αυτοδιοίκησης, της Ιατρικής σχολής και των αρχών της πόλης.

Αμφιθέατρο «Γεώργιος Ι. Κατσίγρας»: Ο Γεώργιος Ι. Κατσίγρας (1914-1998) υπήρξε κορυφαίος ιατρός, χειρουργός και ανθρωπιστής, ευρύτερα γνωστός για τη σπουδαία προσφορά του στην επιστήμη αλλά και στον πολιτισμό. Στην εποχή του υπήρξε επιστημονικά πρωτοπόρος και αναβάθμισε ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του τόπου μας. Επιπλέον, υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής και του ιατρού Γ. Ι. Κατσίγρα, καθώς, η πρώην Κλινική Κατσίγρα, -η οποία έχει περιέλθει στην περιουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτέλεσε την πρώτη έδρα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1990-2008) και συνεχίζει να στεγάζει μέρος των δραστηριοτήτων του. Το επιστημονικό αποτύπωμα του Γ.Ι. Κατσίγρα συμπληρώνεται από τη δωρεά τής προσωπικής του συλλογής χειρουργικών εργαλείων, η οποία θα κοσμεί σύντομα το Μουσείο του Τμήματος Ιατρικής.

Αμφιθέατρο «Δημήτριος Αθ. Παλιούρας»: Ο Δημήτριος Αθ. Παλιούρας (1906-1992)δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος ιατρόςαλλά μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με την πόλη της Λάρισας.Η κυριότερη αιτία της τιμής αυτής είναι η καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση της Ιατρικής Σχολής της Λάρισας:ήδη από το Νοέμβριο του 1972, ως Πρόεδρος του Μορφωτικού και Επιστημονικού Συλλόγου Λάρισας «ΑΡΙΣΤΕΥΣ», υπέβαλε αναφορά στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Υπηρεσιών με την οποίαεισηγήθηκε τη δυνατότητα οι κλινικές του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Λάρισας να λειτουργήσουν ως Πανεπιστημιακές Κλινικές.Μεταξύ άλλων, κατά την περίοδο 1941-1944, πρωτοστάτησε στην ίδρυση των Λαϊκών Ιατρείων,το 1962, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, πρότεινε και πέτυχε τη μετονομασία του σε «Ιπποκράτης» και, με δική του πρωτοβουλία, συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1966 η επιτροπή για την ανέγερση του Μνημείου του Πατέρα της Ιατρικής στη Λάρισα.

Η ονοματοδοσία των αμφιθεάτρων είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία μας. Τα ονόματα των Γεωργίου Ι. Κατσίγρα και Δημητρίου Αθ. Παλιούρα θα κοσμούν πλέον τους χώρους όπου παράγεται η νέα γνώση, υπενθυμίζοντας σε όλους μας το πρότυπο της αριστείας και της ανιδιοτελούς προσφοράς τόνισαν ο πρόεδρος της Ιατρικής σχολής Αριστείδης Ζιμπής και ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος.

