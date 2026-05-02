Τα συνδικάτα γιόρτασαν την Εργατική Πρωτομαγιά στη Λάρισα όπως κάθε χρόνο, δηλαδή χώρια

Με δύο ξεχωριστές απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες τιμήθηκε χθες στη Λάρισα η Εργατική Πρωτομαγιά, με εργαζόμενους, συνταξιούχους, εκπροσώπους σωματείων και φορείς να στέλνουν μηνύματα διεκδίκησης, κοινωνικής δικαιοσύνης και υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία, ύστερα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ενώ είχε προηγηθεί κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου. Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην ακρίβεια, στη συρρίκνωση των εισοδημάτων και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και αγρότες, ζητώντας ενίσχυση των συλλογικών αγώνων και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με αντιπολεμικά και εργατικά συνθήματα.

Την ίδια ώρα, ξεχωριστή απεργιακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Λάρισας, με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και συνταξιουχικών οργανώσεων. Στις τοποθετήσεις τους οι ομιλητές έδωσαν έμφαση στην ανάγκη επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, στις μόνιμες προσλήψεις και στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ιστορική σημασία της Πρωτομαγιάς ως ημέρας μνήμης για τους αγώνες της εργατικής τάξης, με αρκετούς ομιλητές να συνδέουν τα σημερινά κοινωνικά αιτήματα με τις σύγχρονες προκλήσεις της ακρίβειας, της εργασιακής ανασφάλειας και της κοινωνικής ανισότητας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr foto thessaliatv.gr