Τα Τέμπη και «Το Δέντρο της Δικαιοσύνης» – Κλίμα συγκίνησης στο δημοτικό συμβούλιο για το μνημείο της τραγωδίας

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, το βράδυ της Τρίτης, άναψε ομόφωνα το «πράσινο φως» για την ανέγερση του μνημείου «Το Δέντρο της Δικαιοσύνης», αφιερωμένου στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, μετατρέποντας τη μνήμη σε δημόσιο χώρο περισυλλογής αλλά και διαρκούς διεκδίκησης δικαιοσύνης.

Η απόφαση ελήφθη παρουσία συγγενών θυμάτων, εκπροσώπων φορέων και πολιτών, με τη συνεδρίαση να εξελίσσεται σε μια βαθιά ανθρώπινη διαδικασία, όπου η συγκίνηση, η σιωπή και οι αναφορές στον πόνο των οικογενειών κυριάρχησαν σε πολλές στιγμές.

Το μνημείο, που θα τοποθετηθεί στο Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ), φέρει τον συμβολικό τίτλο «Το Δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη» και επιχειρεί να αποτυπώσει όχι μόνο τη θλίψη για την απώλεια, αλλά και το συλλογικό αίτημα να μην υπάρξει λήθη για την εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος χαρακτήρισε την απόφαση «ηθικό και ανθρώπινο χρέος» της πόλης, τονίζοντας ότι η Λάρισα βίωσε την τραγωδία σαν δική της πληγή, καθώς από τις πρώτες ώρες βρέθηκε στο επίκεντρο της διαχείρισης του δυστυχήματος και της στήριξης των οικογενειών.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια καλλιτεχνική παρέμβαση. Πρόκειται για έναν τόπο μνήμης, περισυλλογής και ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το έργο προέκυψε μέσα από διάλογο με συγγενείς των θυμάτων και με στόχο να αποτυπώνει τη συλλογική απαίτηση για δικαιοσύνη.

Το έργο της εικαστικού Μαρίας Μανδάκη θα κατασκευαστεί από σίδηρο και πέτρα, με κεντρικό στοιχείο ένα δέντρο με φθαρμένο κορμό και κλαδιά που υψώνονται προς τον ουρανό σαν ανθρώπινα χέρια. Στην κορυφή θα δεσπόζει η χρυσή ζυγαριά της δικαιοσύνης, ενώ οι ψυχές των θυμάτων θα αποτυπώνονται ως χρυσά στοιχεία ενωμένα πάνω στο έργο.

Η ίδια η δημιουργός έκανε λόγο για ένα έργο βαθιά συμβολικό και συναισθηματικό, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος ενδοσκόπησης και στοχασμού, ενώ υπογράμμισε ότι η Λάρισα αποτελεί κομβικό σημείο στη «νοητή γραμμή» της τραγωδίας, μετά τα αντίστοιχα μνημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκλονιστική ήταν η παρέμβαση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης Κλαούντια, η οποία με εμφανή συγκίνηση σημείωσε πως το βασικό αίτημα όλων των οικογενειών παραμένει η δικαίωση των παιδιών τους μέσα από τη δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την κοινωνία της Λάρισας για τη στήριξη που –όπως είπε– πρόσφερε από την πρώτη στιγμή στις οικογένειες των θυμάτων, ζητώντας τα εγκαίνια του μνημείου να πραγματοποιηθούν παρουσία όλων των συγγενών.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές, καθώς συγγενείς θυμάτων και δημοτικοί σύμβουλοι μίλησαν για ένα τραύμα που παραμένει ανοιχτό στην κοινωνία, ενώ στο τέλος η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Γαρυφαλλιά Καρυστιανού, ξέσπασε σε λυγμούς, λέγοντας πως το μνημείο αυτό θα αποτελεί σημείο συλλογικής μνήμης «για να μη ξεχαστεί ποτέ ο διασυρμός μιας ολόκληρης κοινωνίας».

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr