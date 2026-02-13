Τα τρακτέρ των αγροτών έφτασαν στην Αθήνα για το απογευματινό συλλαλητήριο

Στην Αθήνα μεταφέρει την κινητοποίησή του ο πρωτογενής τομέας, κλιμακώνοντάς την με μία πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μεταβαίνουν στην Αττική προκειμένου να διαδηλώσουν για τα αιτήματα -που όπως υποστηρίζουν- δεν έχουν ικανοποιηθεί. Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να βρεθούν δεκάδες τρακτέρ τα οποία θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Νωρίτερα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, διαδήλωσαν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Το κονβόι των τρακτέρ, των ιδιωτικών οχημάτων και των πούλμαν που θα κατέβει από τη λεωφόρο Κηφισού, θα περάσει από τη λεωφόρο Αθηνών, από την πλατεία Καραϊσκάκη και θα κινηθεί ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Ομόνοια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να μπουν σε ισχύ οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Αστυνομίας, που θα περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς δρόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να εντοπιστούν στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στην Αθηνών-Κορίνθου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης κατά την ώρα των συλλαλητηρίων στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Σημειώνεται υπάρχουν επιπρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της συγκέντρωσης των εργατικών κέντρων και συνδικάτων.

Όπως έγινε γνωστό, οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ. Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Από απολύμανση τα τρακτέρ, για την ευλογιά των προβάτων

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα στην οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Επιπλέον, στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Ραντεβού στις Αφίδνες

Ήδη, από νωρίς το πρωί έφτασαν στην Αττική αγρότες από την Κρήτη, ενώ στις Αφίδνες συγκεντρώνονται εκείνοι που κατηφορίζουν από τη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, για να κινηθούν κατόπιν στην πλατεία Συντάγματος.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Skai.gr)