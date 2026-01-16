Τα υπόγεια πάρκινγκ και η προπτική τους ως δημοτικές επιχειρήσεις

Η Λάρισα διαθέτει στο κέντρο της πόλης τρία υπόγεια πάρκινγκ που λύνουν, σε σημαντικό βαθμό, το θέμα της στάθμευσης εκείνων (κυρίως) που καθημερινά την επισκέπτονται για να κάνουν τις δουλειές τους. Το ένα ανήκει σε ιδιώτη και τα άλλα δυο στον Δήμο Λαρισαίων ο οποίος έχει εκχωρήσει την εκμετάλλευσή τους σε ιδιωτικές εταιρείες.

Όσο οι μισθώσεις πλησιάζουν στη λήξη τους (2027 & 20230) η αντιπολίτευση πιέζει τον δήμαρχο να ανακοινώσει τι σκοπεύει να κάνει με τα δυο δημοτικά πάρκινγκ καθώς η ίδια δεν κρύβει ότι θα προτιμούσε να περάσουν στη διαχείριση του Δήμου. Το ίδιο επιθυμούν και κάποιοι της δημοτικής αρχής, μόνο που δεν το λένε δημοσίως. Για ποιον λόγο να τα πάρει ο Δήμος; Μα διότι, συνήθως, κάθε δημοτική επιχείρηση αποτελεί πεδίο …αξιοκρατικών διορισμών, όχι μόνο για υπαλλήλους αλλά και για «προέδρους». Ήτοι; χαλαρή δουλίτσα, ρουσφετάκια, και έχει ο θεός. Αν τυχόν μπει μέσα δεν χάλασε ο κόσμος, ας είναι καλά τα δημοτικά τέλη. Ο δήμαρχος αποφεύγει να πάρει θέση. Πόσο δύσκολο είναι να πει το αυτονόητο: «Θα κάνουμε διαγωνισμό, με όρους επωφελείς για το δημόσιο συμφέρον, και ας τα πάρει ο καλύτερος». Μάλλον είναι …

Κώστας Τόλης Eφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)

*Φωτο αρχείου