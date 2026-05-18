Τα ψυχομετρικά τεστ, η …Ολυμπιακή πισίνα του ΕΑΚ, και το όνειρο του βετεράνου

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

$ Εκπτώσεις στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Η διοίκηση προκήρυξε έκτακτη γενική συνέλευση για τις 5 Ιουνίου 2026 με μοναδικό θέμα να λάβει την έγκριση των συνεταίρων ώστε να μειώσει την τιμή των συνεταιριστικών μερίδων. Για ποιο λόγο μια τράπεζα μειώνει την αξία της; Μα για να προσελκύσει επενδυτές, κοινώς να βρει λεφτά. Ποιος θα βάλει λεφτά; Δεν το γνωρίζουμε, ωστόσο θα φανεί σύντομα…

@ Η ΑΕΛ έπεσε στην Super League 2 και την πολιορκούν …αγοραστές. Μια ματιά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως των Ιωαννίνων ή της Λαμίας, δείχνει τη διαφορά. Ωστόσο δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεθεί ο κατάλληλος που θα την επαναφέρει στις δόξες της εποχής Καντώνια…

% Χαλαρό σαββατοκύριακο στην Αθήνα για τους θεσσαλούς συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τις εργασίες στο Metropolitan Expo χόρτασαν PR στα γκαλά και τα δείπνα που διοργάνωναν δελφίνοι και λοιποί υπουργοί. Πριν τις εκλογές όλοι είναι περιζήτητοι…

& Το κολυμβητήριο Λάρισας, το ΕΑΚ, είναι Ολυμπιακών διαστάσεων και μάλιστα φιλοξενεί διεθνείς αγώνες. Το καλοκαίρι που έρχεται το κλείνουν διότι διαπιστώθηκε ότι δεν έχει …άδεια λειτουργίας. Προφανώς λειτουργούσε ως αυθαίρετη κατασκευή. Ταυτόχρονα ξεκίνησε και εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες καταλληλόλητας της Παιδικής πισίνας.

Κι όμως, είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης …

^ Η Ελένη Ξυνοπούλου ακάματη εργάτρια της ΝΔ – και πάντα διορισμένη όταν το κόμμα βρίσκεται στην εξουσία-, ακούγεται ότι θα είναι μια εκ των υποψηφίων βουλευτών στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας. Ειδικά τώρα που συνταξιοδοτήθηκε η θρυλική δικηγόρος Ελένη Αξιόγλου …

@ Το δράμα στη Βιολάντα συνεχίζεται. Πέντε άνθρωποι χάθηκαν ενώ οι οικογένειές τους βυθίστηκαν στο πένθος. Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται στη φυλακή, ενώ ο μεγάλος γιος και η υπόλοιπη οικογένεια τρέχουν και δεν φτάνουν. Την ίδια ώρα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης πηγαινοέρχονται μεταξύ ανακριτή και νοσοκομείου.

Η άδεια επαναλειτουργίας του δευτέρου εργοστασίου στα Τρίκαλα εκκρεμεί, καθώς οι πάντες στο δημόσιο – τώρα εκ των υστέρων – ελέγχουν ενδελεχώς τα πάντα, ακόμα και το νερό στο καζανάκια (τρόπος του λέγειν).

Κατά τα λοιπά η εταιρεία αντέχει, καταβάλλοντας τους μισθούς των εργαζομένων, ενώ οι πάσης φύσεως αγοραστές από την Αθήνα που προσπαθούν να πάρουν το μαγαζί κοψοχρονιά πηγαινοέρχονται στα Τρίκαλα. Ένας μάλιστα επισκέφθηκε τον ιδιοκτήτη στη φυλακή …

Ο Σπύρος Θώδης υπήρξε Καρδιτσιώτης μπαλαδόρος, της δεκαετίας του 70. Από την Αναγέννηση Καρδίτσας μεταγράφηκε στην ΑΕΚ όπου, παρά τους πολλούς τραυματισμούς, κατέγραψε 86 συμμετοχές. Επέστρεψε στη γενέτειρά του όπου κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ωστόσο οι ατυχίες στη ζωή συνεχίστηκαν, οι δουλειές του δεν πήγαν καλά. Τελευταία αντιμετώπισε και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στην Καρδίτσα οι φίλοι του έσπευσαν να βοηθήσουν. Ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Αθήνας τον θυμήθηκε και του πήρε συνέντευξη. «Ένα όνειρο έχω, να επισκεφτώ το νέο γήπεδο της ΑΕΚ», είπε ο βετεράνος. Το έμαθε ο Μάριος Ηλιόπουλος και του το εκπλήρωσε. Προσκάλεσε τον Σπύρο Θώδη στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα του έστειλε δυο προσκλήσεις VIP – μια για τον ίδιο και για έναν φίλο του που τον συνόδευσε οδηγώντας το αυτοκίνητο. Τους έκλεισε και ξενοδοχείο για να μείνουν ένα βράδυ.

Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό άθλημα, αλλά δεν του έλλειψε ποτέ η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά…

% Το «Βεργίνα Κύπρου», της θεσσαλικής οικογένειας Καλόγηρου (Βελεστίνο) – που έχει και το ομώνυμο τηλεοπτικό κανάλι στην Ελλάδα-, πήρε τα δικαιώματα για τα δεύτερα ματς στο Μουντιάλ. Δεν θα δείχνει Βραζιλία, αλλά και ένα Νορβηγία – Ουζμπεκιστάν μπορεί να αποδειχτεί εξίσου θεαματικό

^ Ερώτηση για υποψήφιους του ΟΣΕ που κόπηκαν στα ψυχομετρικά τεστ κατέθεσε ο Βασίλης Κόκκαλης. Το Βήμα σχολίασε ότι προφανώς, μεταξύ αυτών, υπήρχαν και ψηφοφόροι του, οπότε ο Λαρισαίος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε αυτόν τον ασφαλή τρόπο για να τους ενημερώσει. Από κοντά υπήρχε ο κίνδυνος κάποιου να του στρίψει καμμιά βίδα …

% Αν ενδιαφέρεται να κάνει …κόμμα ρωτήθηκε από την Καλαμπακιώτικη ιστοσελίδα meteoraupdates.gr ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Το ξέκοψε πάντως, «μέλημά μου η Θεσσαλία» …

*Ακόμα ένα κατασκευαστικό έργο για την Βολιώτικη ΜΕΤΚΑ του Μυτιληναίου. Πήρε, μαζί με την Δομική Κρήτης, την αναδοχή για τον τριπλό συγκοινωνιακό κόμβο στην περιοχή του Σκαραμαγκά στην Αττική. Προϋπολογισμός 60 εκ. ευρώ.

& Διαβάζουμε ότι η πρώην πολιτευτής της ΝΔ Τρικάλων, Χαρά Ξάνθη, είναι έγκυος. Ελλιπές το ρεπορτάζ, δεν αναφέρει πότε …συνέλαβε. Με το καλό πάντως.

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa