Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά με ξένα ΑΕΙ που θα λειτουργήσουν το 2026-2027 – Οι συνεργασίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σε 46 κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα (Joint Master και Dual Master) ανέρχονται οι συνεργασίες μεταξύ ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και διακεκριμένων ξένων πανεπιστημίων, που είτε ήδη λειτουργούν είτε θα ξεκινήσουν την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2026-27.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν συνέργειες με πανεπιστήμια όπως το Yale, το Harvard, το Columbia, το King’s College London, το Imperial College London και το ETH Zurich. Εντάσσονται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ και χρηματοδοτούνται με πόρους ύψους 67 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η διεθνοποίηση και η αριστεία προχωρούν μαζί»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε το πρόγραμμα διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ως «πρωτόγνωρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση».

«Τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεργάζονται σήμερα με το Harvard, το Yale, το Columbia, το Imperial College London, το ETH Zurich και δεκάδες ακόμη κορυφαία ιδρύματα του κόσμου, υλοποιώντας κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς αιχμής — από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Βιοϊατρική έως την Πράσινη Ενέργεια και τον Πολιτισμό», ανέφερε η κα. Ζαχαράκη.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι «τόσο με διεθνείς συνεργασίες στον τομέα των μεταπτυχιακών όσο και με το άνοιγμα τους σε ξένους φοιτητές μέσω των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, τα Ελληνικά ΑΕΙ έχουν κάνει τεράστια βήματα, καταρρίπτοντας στερεότυπα και ταμπού δεκαετιών».

Επεσήμανε, επίσης, τη βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών και την αύξηση του μόνιμου προσωπικού τα τελευταία χρόνια.

Η θέση των ελληνικών ΑΕΙ στις διεθνείς κατατάξεις

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης QS (QS World Universities Rankings), η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «η απόδοση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν αντανακλάται μόνον και αποκλειστικά στην κατάταξή τους από διεθνείς οίκους αξιολόγησης».

Όπως είπε, «σεβόμαστε και δεν παραγνωρίζουμε τα αποτελέσματα αυτά, όμως οι κατατάξεις αυτές δεν αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στα Ελληνικά πανεπιστήμια ως προς τη διεθνοποίησή τους».

«Λαμβάνουμε τα μηνύματα από τις διεθνείς κατατάξεις. Τα γνωρίζουμε, τα έχουμε καταγράψει και απαντάμε με συγκεκριμένες δράσεις. Η διεθνοποίηση και η αριστεία προχωρούν μαζί», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «κάθε νέος άνθρωπος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να μπορεί να λέει “διάλεξα την Ελλάδα για να σπουδάσω”».

Διεθνής σύνδεση και αναγνωρισιμότητα

Το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι οι συνεργασίες αυτές δεν αποτελούν απλώς ακαδημαϊκές συμφωνίες, αλλά λειτουργούν ως «γέφυρες που συνδέουν τους Έλληνες φοιτητές και ερευνητές με τα κορυφαία κέντρα γνώσης του πλανήτη και ανεβάζουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των ελληνικών ΑΕΙ».

Η σταθερή παρουσία των ελληνικών πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις, καθώς και η είσοδος τριών νέων (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) στη φετινή κατάταξη της QS, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε δέκα, θεωρείται ένδειξη της ανοδικής πορείας των ελληνικών ιδρυμάτων στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Κάθε διεθνής κατάταξη βασίζεται σε διαφορετικά κριτήρια: η QS δίνει έμφαση στη φήμη και τη διεθνοποίηση, η Shanghai Ranking σε μετρήσιμα ερευνητικά δεδομένα, ενώ η Times Higher Education (THE) εστιάζει στην ερευνητική χρηματοδότηση και τα προγράμματα.

Ενδεικτικές συνεργασίες

Ο κατάλογος των 46 κοινών και διπλών μεταπτυχιακών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Συνεργασία του ΕΚΠΑ με το Yale στη Δημόσια Υγεία, με το Ludwig-Maximilians University του Μονάχου στην Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία και με το University of California Santa Barbara στη Σύγχρονη Φιλοσοφία.

– Το ΑΠΘ αναπτύσσει κοινό πρόγραμμα Εξατομικευμένης Ιατρικής με το Harvard University, συνεργάζεται με το Texas A&M University σε Βιοϊατρικές Συσκευές και με το King’s College London σε Νευραγγειακές Νόσους.

– Το Πάντειο Πανεπιστήμιο υλοποιεί το πρόγραμμα «Παγκόσμια Κίνα» με το Columbia University της Νέας Υόρκης.

– Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνεργάζεται με το Columbia University στην Ανθρωπιστική Δράση και Δημόσια Υγεία, με το Georgetown University στην Ηγετική Εκπαίδευση στην Αναπηρία και με το McGill University στη Συνθετική Βιολογία.

– Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με το New York University (NYU) στην Καινοτομία, Τεχνολογία και Πολιτισμό.

– Το Πανεπιστήμιο Πειραιά υλοποιεί πρόγραμμα Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης με το Purdue University.

– Το ΕΜΠ συνεργάζεται με το Heidelberg University σε Τοπία Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

– Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναπτύσσει πρόγραμμα Βιώσιμων Υποδομών με το ETH Zurich.

– Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζεται με το Imperial College London στον τομέα «Μικροβίωμα και Υγεία» και με το Monash University στην Ιατρική Γενετική.

– Το ΔΠΘ αναπτύσσει πρόγραμμα Εξελικτικής Ιατρικής με το University of Zurich και Βιομηχανικής Κατάλυσης με το Sorbonne.

– Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Purdue University στη Βοτανική Ιατρική και με το University College London στη Διατροφή και Βιωσιμότητα.