Τα Kitrino Stores ανοίγουν το 6ο τους κατάστημα και απασχολούν ήδη 50 άτομα

Περίπτερο για τη νέα γενιά, new generation kiosk, τα ονομάζει ο ίδιος. Είναι τα καταστήματα Kitrino που ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο σε διάφορα σημεία της Λάρισας. Για τη φιλοσοφία του εγχειρήματος μιλάει στο kosmoslarissa.gr ο δημιουργός τους Χρήστος Μιναρετζής.

Ερ. Πώς προέκυψε η ιδέα για το Kitrino;



Απ. Η ιδέα για το Kitrino ξεκίνησε από την ανάγκη να ξανασχεδιάσουμε την προσέγγιση μιας από τις πιο χαρακτηριστικές και διαχρονικές εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, το περίπτερο, μέσα στην εποχή της τεχνολογίας και της εξέλιξης.

Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα «περίπτερο για τη νέα γενιά | new generation kiosk», που αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες ανάγκες: μεγάλη ποικιλία προϊόντων, σωστές συνθήκες προβολής και συντήρησης, ενσωμάτωση τεχνολογίας, 24ωρη λειτουργία, και ισχυρή παρουσία στο online κανάλι, με δυνατότητα αποστολής στο σπίτι.

Πόσα καταστήματα έχει σήμερα η επιχείρηση και πόσα άτομα απασχολεί;



Σήμερα το Kitrino διαθέτει 5 σημεία πώλησης στη Λάρισα, όλα με 24ωρη λειτουργία και σε κομβικές τοποθεσίες.

Η επιχείρηση απασχολεί περίπου 50 άτομα προσωπικό, καλύπτοντας τις ανάγκες λειτουργίας και υποστήριξης, ώστε να διατηρούμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε κάθε σημείο.

Ετοιμάζονται νέα καταστήματα στη Λάρισα;



Ναι, η ανάπτυξη συνεχίζεται. Το επόμενο κατάστημα του Kitrino ανοίγει μέσα στον επόμενο μήνα, στη συμβολή της οδού Βόλου με την Ηρώων Πολυτεχνείου. Η Λάρισα είναι η βάση μας και παραμένει η βασική μας προτεραιότητα, καθώς στόχος μας είναι να ενισχύουμε σταθερά την παρουσία μας σε σημεία που έχουν πραγματική αξία για τον καταναλωτή και καλύπτουν καθημερινές ανάγκες με τον πιο άμεσο τρόπο.

Σκέφτεστε την εξάπλωση του Kitrino πανελλαδικά;



Η εξάπλωση του Kitrino πανελλαδικά είναι μια προοπτική που μας ενδιαφέρει, όμως προσεγγίζουμε την ανάπτυξη με σταθερά και προσεκτικά βήματα. Θέλουμε πρώτα να εδραιώσουμε πλήρως το μοντέλο μας στη Λάρισα και να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία που προσφέρουμε, πριν προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη γεωγραφική επέκταση. Για εμάς προτεραιότητα είναι η συνέπεια στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση, ώστε όπου κι αν βρεθεί το ΚΙΤΡΙΝΟ να προσφέρει την ίδια αξία στον πελάτη.

Ποια είναι η εμπειρία της επιχείρησης και του κοινού από τη χρήση των αυτόματων μηχανών πληρωμής;



Η εμπειρία από τη χρήση των αυτόματων μηχανών πληρωμής είναι εξαιρετικά θετική. Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι πρωτίστως η ασφάλεια, αλλά και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας, που μηδενίζει τα λάθη στις συναλλαγές. Παράλληλα, ο περιορισμός της ευθύνης από τους λειτουργούς των καταστημάτων ενισχύει την αποδοτικότητα και βελτιώνει την επικοινωνία με τον πελάτη, καθώς το προσωπικό μπορεί να εστιάσει περισσότερο στην εξυπηρέτηση.

Από την πλευρά των καταναλωτών, βλέπουμε ότι το έχουν αγκαλιάσει ιδιαίτερα, όχι μόνο για την ευκολία και την αυτονομία που προσφέρει, αλλά και γιατί αρκετοί αντιμετωπίζουν τη διαδικασία σαν «παιχνίδι», κάτι που κάνει την εμπειρία πιο ευχάριστη και γρήγορη.

