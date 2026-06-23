Τελευταίο αντίο της ομογένειας του Μονάχου στην Ελληνίδα δασκάλα της πόλης – Κηδεύεται την Τετάρτη στην Ελασσόνα

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση η ελληνική ομογένεια του Μονάχου αποχαιρέτησε την αγαπημένη δασκάλα Βασιλική (Βάσω) Γεροφάκα, μια γυναίκα που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στις καρδιές μαθητών, γονέων και συναδέλφων.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής της πορείας, προσέφερε απλόχερα γνώση, αγάπη και αξίες σε γενιές παιδιών, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό ολόκληρης της κοινότητας. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί της και να διδαχθούν από εκείνη.

Η πρώτη τελετή αποχαιρετισμού για την αγαπημένη δασκάλα, μητέρα, σύζυγο και φίλη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στο Μόναχο, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να της απευθύνει το ύστατο χαίρε στην πόλη όπου προσέφερε τόσα πολλά.

Η τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού θα γραφτεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Σαρανταπόρου. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 το πρωί για όσους επιθυμούν να την αποχαιρετήσουν από κοντά, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο κοιμητήριο των Καλυβίων.

elassona884.gr