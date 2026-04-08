Τεράστια ουρά πιστών στον Άγιο Νικόλαο το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης για να “μυρωθούν”

Η ακολουθία με το μύρο το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης είναι ένα από τα πιο συγκινητικά και συμβολικά στοιχεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι πιστοί της ενορίας του Αγίου Νικολάου – και όχι μόνο-, κατέκλεισαν τον ναό όπως φάνεται και στην φωτογραφία.

Ουσιαστικά πρόκειται για το Ιερό Ευχέλαιο, ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας, που τελείται για την ίαση ψυχής και σώματος.

Το μύρο (το αγιασμένο λάδι) συμβολίζει τη θεία χάρη και το έλεος του Θεού, την πνευματική και σωματική θεραπεία και τη συγχώρεση των αμαρτιών.

Η ακολουθία συνδέεται και με το Ευαγγέλιο της ημέρας, όπου μια γυναίκα άλειψε με μύρο τον Ιησούς Χριστός, ως ένδειξη αγάπης και μετάνοιας.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας διαβάζονται ευχές και αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο.

Οι ιερείς ευλογούν το λάδι. Στο τέλος, οι πιστοί χρίονται (σταυρώνονται) με το μύρο στο μέτωπο ή/και στα χέρια

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μετάνοια και στην προετοιμασία για τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Έτσι, το Ευχέλαιο λειτουργεί ως μια πνευματική «κάθαρση» πριν τα κορυφαία γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής.

