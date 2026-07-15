Τετραμελής οικογένεια στη Λάρισα με επάγγελμα την αποθήκευση και εμπορία ναρκωτικών – Προδώθηκε από ένα δέμα στη Μυτιλήνη

Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας και Μυτιλήνης αποκάλυψε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που είχε ως αφετηρία ένα ύποπτο ταχυδρομικό δέμα. Η έρευνα οδήγησε σε κατοικία στη Λάρισα, όπου εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλο και φυσίγγια, ενώ συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα.

Η συντονισμένη επιχείρηση, που εξελίχθηκε το τελευταίο τριήμερο, οδήγησε στη σύλληψη ενός 20χρονου, ενός 21χρονου, ενός 60χρονου, δύο 17χρονων και μίας 52χρονης αλλοδαπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τέσσερις από τους συλληφθέντες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν, σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών στις Αχαρνές Αττικής, ύποπτο δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και είχε προορισμό τη Μυτιλήνη.

Μετά από εισαγγελική έγκριση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος, με στόχο να ταυτοποιήσουν τον παραλήπτη και να χαρτογραφήσουν το δίκτυο των εμπλεκομένων, οδηγούμενοι τελικά στις συλλήψεις και στην αποκάλυψη του χώρου όπου φυλάσσονταν οι ναρκωτικές ουσίες στη Λάρισα.

kosmoslarissa.gr