Τζάκια και ξυλόσομπες πνίγουν τη Λάρισα – Οδηγίες του Δήμου για τις στάχτες στους κάδους

Βαριά και αποπνικτική γίνεται συχνά η ατμόσφαιρα στη Λάρισα τους φετινούς χειμερινούς μήνες, καθώς τζάκια και ξυλόσομπες συμβάλλουν καθοριστικά στο φαινόμενο της αιθαλομίχλης. Με την πτώση της θερμοκρασίας και το αυξημένο κόστος θέρμανσης, ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά καταφεύγουν στην καύση ξύλων, συχνά χαμηλής ποιότητας ή ακατάλληλων υλικών, επιβαρύνοντας την ήδη ευάλωτη ατμόσφαιρα της πόλης.

Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5 και PM10), που απελευθερώνονται από την καύση βιομάζας, ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα επιτρεπόμενα όρια, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων, με αυξημένα περιστατικά δύσπνοιας, βήχα και ερεθισμών.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καιρικές συνθήκες, όπως η άπνοια και η θερμοκρασιακή αναστροφή που παρατηρείται συχνά στον θεσσαλικό κάμπο, εγκλωβίζουν τους ρύπους πάνω από την πόλη. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι φορείς καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση τζακιών, να αποφεύγουν την καύση επεξεργασμένων ξύλων και να ενημερώνονται για τα επίπεδα ρύπανσης.

Η αιθαλομίχλη δεν αποτελεί απλώς ένα εποχικό φαινόμενο, αλλά ένα σοβαρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί συντονισμένες λύσεις, ενεργειακές εναλλακτικές και ουσιαστική ευαισθητοποίηση.

Ο Δήμος για τις στάχτες στους κάδους

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αναφορικά με την απόρριψη υπολειμμάτων καύσης (στάχτες) στους κάδους απορριμμάτων, καθώς και για την ασφαλή χρήση μέσων θέρμανσης, όπως τζάκια και ξυλόσομπες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την απόρριψη της στάχτης στους κάδους απορριμμάτων, καθώς παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα την ολική ή μερική καταστροφή των κάδων.

Υπογραμμίζεται ότι η αντικατάστασή τους είναι δύσκολη, κοστοβόρα για τους δημότες, ενώ η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει στην εναπόθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προτείνει οι στάχτες να συγκεντρώνονται σε μεταλλικά δοχεία, να παραμένουν εκεί για 1-2 ημέρες και, αφού έχουν σβήσει εντελώς, να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες καλά κλεισμένες, πριν πεταχτούν στους κάδους απορριμμάτων.

Όσον αφορά στην ασφάλεια των πολιτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους, με βάση τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, θα πρέπει:

 Να γίνεται τακτικός καθαρισμός -τουλάχιστον κατ’ έτος- της καπνοδόχου, προκειμένου να απομακρύνεται η καπνιά και η πίσσα που συγκεντρώνονται στα τοιχώματα.

 Να γίνεται έλεγχος της καπνοδόχου για τυχόν ρωγμές ή άλλες φθορές.

 Να χρησιμοποιείται ξυλεία κατάλληλη για οικιακή καύση και με όσο το

δυνατό λιγότερη υγρασία.

 Να αποφεύγονται οι μεγάλες – ψηλές φλόγες, η καύση σκουπιδιών και χαρτόκουτων, καθώς και το ψήσιμο φαγητών εντός της εστίας του τζακιού.

Τέλος, συστήνεται η αποφυγή της αλόγιστης χρήσης τζακιών, ιδιαίτερα των παραδοσιακών, καθώς επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr