Τζιτζικώστας: Το καλοκαίρι η χώρα μας θα παραλάβει 2 υπερσύγχρονα τρένα

Εάν συνεχίσουν να τηρούνται οι δεσμεύσεις της χώρας και τα ορόσημα, όπως ήδη τηρούνται, τότε μέχρι το τέλος του 2026 η Ελλάδα θα έχει έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες», τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας.

Προανήγγειλε μάλιστα ότι μέσα στο καλοκαίρι του 2026 η χώρα μας θα παραλάβει 2 υπερσύγχρονα τρένα.

«Σύγχρονα τρένα εννοούμε ότι θα τρέχουν πιο γρήγορα από τα άλλα, αλλά κυρίως θα είναι πολύ πιο ασφαλή, θα έχουν όλες τις σύγχρονες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα τρένο, γιατί δεν είναι μόνο οι γραμμές όταν μιλάμε για σιδηρόδρομο είναι τα τρένα, είναι οι άνθρωποι του, είναι οι τεχνολογίες είναι ο τρόπος που διοικείται, είναι ο τρόπος που χρηματοδοτείται, όλες αυτές οι παθογένειες όλα αυτά που σας αναφέρω είχαν παθογένειες, κι όχι τώρα. Εμείς εποπτεύουμε τις χώρες έτσι ώστε να εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και μέσα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς είναι όλο το πλαίσιο διαχείρισης ενός σιδηροδρόμου και προφανώς είναι και το προσωπικό», ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

Όπως είπε, εκτός από τη διαδικασία παραβίασης έδωσε αμέσως στην Ελλάδα εθνική υποστήριξη για να καταφέρει να φτάσει σήμερα να είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων και να προχωράει ο σχεδιασμός. «Δηλαδή έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς τεχνική υποστήριξη σε όλα τα πεδία».

«Βρισκόμαστε στη διάθεση και της Ελληνικής Πολιτείας και φυσικά όλων των κρατών μελών για χρηματοδότηση σε έργα που θα ζητηθούν οδικά τα οποία θέλουν κάποια ένταξη σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα», κατέληξε.

skai.gr