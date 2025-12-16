Τηλέφωνο, Ιντερνετ, ηλεκτρικό ρεύμα «όλα σε ένα»

Το κυνήγι νέων πελατών και η διατήρηση των υφισταμένων φέρνουν τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και παρόχους ενέργειας πιο κοντά, προσφέροντας πακέτα με τηλέφωνο, Ιντερνετ, ρεύμα και αέριο.

Η συνεργασία του ΟΤΕ με την Protergia μετράει ήδη αρκετά χρόνια, αλλά τα νέα δεδομένα στην αγορά ωθούν σε πιο επιθετικές κινήσεις, παρέχοντας στους πελάτες τους περισσότερες επιλογές και οφέλη, στη λογική τού «όλα σε ένα», σημειώνει στην καθημερινή η Ματίνα Χαρκοφτάκη.

Σε αντίστοιχη συνεργασία έχουν προχωρήσει η Nova με την nrg του ομίλου Motor Oil παρέχοντας πακέτα τηλεφωνίας, γρήγορου Ιντερνετ και ενέργειας, ενώ την άνοιξη η Volton επεκτάθηκε στις υπηρεσίες κινητής μέσω της Orizon και συμφωνία μίσθωσης δικτύου με τη Vodafone Ελλάδας. Καταλύτης βέβαια για τις αλλαγές στις αγορές τηλεπικοινωνιών και παροχής ενέργειας ήταν η είσοδος της ΔΕΗ στην παροχή γρήγορου Ιντερνετ και αργότερα στις υπηρεσίες φωνής, ενώ είναι θέμα χρόνου τα πακέτα που θα «παντρεύουν» τις τηλεπικοινωνίες με την ενέργεια.

Τον τελευταίο καιρό, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας φαίνεται να ενώνουν όλο και περισσότερο τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια νέα τάση στην αγορά. Ο στόχος είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρος. Πρόσβαση σε μεγαλύτερη δεξαμενή συνδρομητών και για τις δύο πλευρές, προσέλκυση νέων πελατών μέσω εκπτώσεων και διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου.

Μία από τις πρώτες και πιο γνωστές συμπράξεις στην εγχώρια αγορά είναι αυτή ανάμεσα στον ΟΤΕ και την Protergia του ομίλου Metlen. Παρά το γεγονός ότι μετράει αρκετά χρόνια, το τελευταίο διάστημα η συνεργασία τρέχει με πιο εντατικούς ρυθμούς, προσφέροντας στους πελάτες περισσότερες επιλογές και οφέλη.

Ηταν, εξάλλου, τον Οκτώβριο, όταν οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες σταθερής τηλεφωνίας της Cosmote Telekom που εγγράφονται για μια νέα σύνδεση Protergia μέσω σημείου εξυπηρέτησης του ΟΤΕ, λαμβάνουν έκπτωση 5 ευρώ στον λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας κάθε μήνα για δύο χρόνια. Από τότε, οι δύο εταιρείες ξεκίνησαν μια επιθετική προωθητική καμπάνια για την επικοινωνία της συμφωνίας, η οποία συνδυάζει κινητή και σταθερή τηλεφωνία με ενέργεια, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο από την Protergia.

Μερικές εβδομάδες αργότερα ακολούθησε και η κίνηση της Nova σε συνεργασία με την nrg του ομίλου Motor Oil, ενισχύοντας περαιτέρω αυτή την τάση. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν υπηρεσίες οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) της Nova με λύσεις ενέργειας από την nrg, εξασφαλίζοντας έκπτωση 10 ευρώ τον μήνα στο πρόγραμμα σταθερής και Ιντερνετ για διάστημα 24 μηνών. Το πακέτο συνοδεύεται από ταχύτητες που ξεκινούν από τα 300 Mbps, με τις τιμές να διαμορφώνονται από 17,22 ευρώ τον μήνα, μετά την αξιοποίηση της επιδότησης του Gigabit Voucher.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Είχε προηγηθεί, στα μέσα του καλοκαιριού, η εμπορική διάθεση των πακέτων της ΔΕΗ για γρήγορο Ιντερνετ, ενώ πριν από λίγο καιρό η εταιρεία γνωστοποίησε και την είσοδό της στις υπηρεσίες φωνής, οι οποίες αναμένεται να είναι διαθέσιμες από τις αρχές του νέου έτους.

Η δραστηριότητα αυτή έρχεται να «κουμπώσει» στο συνολικό επιχειρηματικό της πλάνο. Σε κάθε περίπτωση, ο ενεργειακός όμιλος επιδιώκει να διεκδικήσει μερίδιο σε έναν τηλεπικοινωνιακό κλάδο με έντονο ανταγωνισμό και εδραιωμένους παίκτες, την ίδια στιγμή που η ελληνική αγορά εμφανίζει περιορισμένο μέγεθος. Το βασικό του «όπλο» είναι οι χαμηλές τιμές στα πακέτα οπτικής ίνας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 1 Gbps στα 19,90 ευρώ.

Ο απώτερος σκοπός είναι η παροχή συνδυαστικών πακέτων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, κάτι που προς το παρόν δεν υλοποιείται, καθώς οι υπηρεσίες προσφέρονται ξεχωριστά. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η σχετική έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην εταιρεία, αναμένεται να ζητηθεί εν ευθέτω χρόνο.

Σε αυτό το σκηνικό δεν μπορεί να παραλειφθεί και η πρωτοβουλία της ενεργειακής εταιρείας Volton, η οποία, ωστόσο, εστιάζει στην κινητή τηλεφωνία, στην οποία δραστηριοποιείται ως εικονικός πάροχος (Mobile Virtual Network Operator – MVNO). Την περασμένη άνοιξη ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας επεκτάθηκε στις υπηρεσίες κινητής μέσω της Orizon, έχοντας υπογράψει συμφωνία με τη Vodafone Ελλάδας, από την οποία μισθώνει το δίκτυο και τις υποδομές κεραιοσυστημάτων. Μέσα από αυτή την κίνηση, η Volton επιδιώκει να αξιοποιήσει το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της σε όλη τη χώρα, καθώς και την υφιστάμενη βάση οικιακών και επαγγελματικών πελατών της. Προσφέροντας συνδυαστικά πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας, εκτιμά ότι μπορεί να ενισχύσει τη σχέση με το υπάρχον πελατολόγιο και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης νέων συνδρομητών.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν εδώ και καιρό αντιληφθεί το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών, τα οποία ενσωματώνουν σταθερή και κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συνδρομητική τηλεόραση, ενώ πλέον εμπλουτίζονται και με πρόσθετα οφέλη από τον τομέα της ενέργειας. Τα πακέτα αυτά δεν λειτουργούν μόνο ως εργαλείο προσέλκυσης νέων πελατών, αλλά και θωράκισης της πιστότητας των υφιστάμενων συνδρομητών.

Η απήχησή τους στο καταναλωτικό κοινό είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι χρήστες δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση σε ενιαίες και ολοκληρωμένες λύσεις, που συγκεντρώνουν πολλές ανάγκες κάτω από την ίδια «ομπρέλα». Ενδεικτικό της τάσης είναι το γεγονός ότι περίπου το 70% των συνδρομητών του ΟΤΕ στις ευρυζωνικές υπηρεσίες έχει επιλέξει συνδυαστικά προγράμματα, επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο αυτό έχει πλέον εδραιωθεί ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή)