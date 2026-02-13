Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν τα ενοίκια – Δεύτερη στην περιφέρεια η Λάρισα

Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν τα ενοίκια σε όλη την επικράτεια, καθώς φαίνεται ότι είναι ακριβότερα κατά 6% σε σχέση με το 2025.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο είναι φέτος ακριβότερο από ό,τι το 2025, με μέση άνοδο 6% σε όλη τη χώρα.

Σε έρευνα ενοικίων που περιλαμβάνει 95 περιοχές σε όλη τη χώρα, μόλις οι 15 είχαν μειώσεις και στην πλειονότητά τους ήταν διορθώσεις σε περιοχές που τα τελευταία χρόνια είχαν ήδη σημαντικές αυξήσεις.

Μεγάλες πόλεις

Σε όλη τη χώρα, ειδικά στις μεγαλύτερες πόλεις, τα ενοίκια κινούνται ανοδικά. Από 20 πόλεις που εξετάστηκαν άνοδο είχαν οι δεκαεπτά και πτώση μόλις οι τρεις. Ακόμα και οι τρεις που ήταν σε πτώση, η διακύμανση ήταν μικρή.

Συγκεκριμένα, πτώση είχαν η Δράμα με -1,63% στα 4,82 ευρώ/τ.μ., ο Βόλος κατά -1,31% στα 7,54 ευρώ/τ.μ. και η Σπάρτη με οριακή απώλεια της τάξης του -0,16% στα 6,34 ευρώ. Αντίθετα, η άνοδος στις υπόλοιπες περιοχές ήταν αρκετά μεγαλύτερη.

Την πιο σημαντική αύξηση τιμής είχε η Αλεξανδρούπολη με 9,53% στα 8,39 ευρώ/τ.μ., δεύτερη ήταν η Λάρισα με άνοδο 9,51% στα 7,14 ευρώ/τ.μ. και τρίτη η Καβάλα με άνοδο 9,35% στα 6,55 ευρώ το τετραγωνικό. Αν αντί για πόλη, κάποιος εξετάσει σε επίπεδο νομών, τότε στο σύνολο της χώρας, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την αγορά ενοικίου, δείχνουν ότι η μεγαλύτερη αύξηση ήταν στον Νομό Καστοριάς κατά +20,9% και στα 5,5 ευρώ/τ.μ., με κοντινό δεύτερο το νομό Φλώρινας που είχε άνοδο 20,5% και μέση ζητούμενη τιμή 6,3 ευρώ το τετραγωνικό.

