Τη δουλειά της αστυνομίας στην υπόθεσης των Ρομά της Γιάννουλης εκθείασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην υπόθεση σύλληψης οικογένειας Ρομά από τη Γιάννουλη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του.

Όπως σημείωσε, η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνίασε δύο σημαντικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να λειτουργούσε παράνομα καζίνο σε δεκάδες ίντερνετ καφέ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο. Τα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή εκτιμώνται περίπου στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται με τον εντοπισμό μιας ισχυρής οικογένειας Ρομά που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες με χρυσές λίρες. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη τους έπειτα από συστηματική μελέτη επιμέρους καταγγελιών θυμάτων, τα οποία είχαν εξαπατηθεί με παρόμοια μέθοδο.

Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στη Θεσσαλία και στις ανακοινώσεις που έκανε στη Λάρισα σχετικά με το έργο μεταφοράς νερού από τον Αχελώο προς τον Θεσσαλικό κάμπο.