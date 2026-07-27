Την Τρίτη η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής στη δίκη των Τεμπών – Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων

Για αύριο αναμένεται η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, τα οποία υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης, ενώ στην αυριανή, τελευταία συνεδρίαση πριν από τη θερινή διακοπή των δικαστηρίων, το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για το αν η δίκη θα συνεχιστεί ή θα αναβληθεί.

Στο μεταξύ, νέο αίτημα αναβολής, επικαλούμενο το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης της πρώην προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε και για το συγκεκριμένο αίτημα την απόρριψή του.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων αισθάνονται δικαιωμένες από την εισαγγελική πρόταση, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εισήγηση για την παραπομπή των εμπλεκομένων στην υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου της σύγκρουσης, γνωστής ως υπόθεση του «μπαζώματος – ξεμπαζώματος».

kosmoslarissa.gr