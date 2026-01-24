Την Τρίτη στον Βόλο η 110η Σύνοδος των Πρυτάνεων

Με κεντρικό σύνθημα «Πανεπιστήμια σε Νέα Εποχή: Από το Brain Drain στο Brain Gain – Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Συμπερίληψη και Εκσυγχρονισμός στην Ανώτατη Εκπαίδευση», ξεκινούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στον Βόλο οι εργασίες της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η Σύνοδος τελεί υπό την προεδρεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πρύτανη Καθηγητή Χαράλαμπου Μπιλλίνη, ενώ στο Προεδρείο συμμετέχουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Στο επίκεντρο ο σύγχρονος ρόλος των ελληνικών πανεπιστημίων

Η 110η Σύνοδος Πρυτάνεων αποτελεί κορυφαίο θεσμό έκφρασης της ακαδημαϊκής κοινότητας, προσφέροντας ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου για τα μεγάλα ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας εποχής, ενισχύοντας:

-την ποιότητα σπουδών,

-την αναβάθμιση κτιριακών υποδομών,

-την έρευνα και καινοτομία,

-τη διεθνή παρουσία των ΑΕΙ,

-τη διασύνδεσή τους με την κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας.

Οι επικεφαλής των 24 δημόσιων ΑΕΙ της χώρας θα συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τα ελληνικά πανεπιστήμια όπως:

Χρηματοδότηση των ΑΕΙ

Η χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο της Συνόδου θα εξεταστεί η αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος κατανομής πόρων, ενώ θα συζητηθούν σκέψεις για πιθανή αναθεώρησή του, με δεδομένες τις αυξανόμενες ανάγκες και προκλήσεις των ΑΕΙ. Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο πλαίσιο της συνεχούς ψηφιακής μετάβασης των ΑΕΙ, οι Πρυτάνεις θα συζητήσουν:

τις απαιτήσεις για ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας,

τις προοπτικές αξιοποίησης της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης,

τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή των πανεπιστημίων στην άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2025,

τις νέες εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΑΕΙ.

Παράλληλα η Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθηγήτρια Χρύση Λασπίδου, η οποία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας με θέμα την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Διεθνοποίηση και Βιωσιμότητα

Η Σύνοδος θα αναδείξει τις στρατηγικές διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς και τις συνέργειες που ενισχύουν το ακαδημαϊκό αποτύπωμά τους στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν:

η πρωτοβουλία SDG Ambassadors του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα καινοτόμο σώμα πανεπιστημιακών που προωθεί τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή λειτουργίας των ΑΕΙ,

οι τρόποι με τους οποίους οι διεθνείς εκθέσεις πανεπιστημίων ενισχύουν την εξωστρέφεια και αναδεικνύουν τη χώρα σε κόμβο διεθνούς εκπαίδευσης.

Ηγεσία, Συμπερίληψη και Ρόλος των Πανεπιστημίων στην Κοινωνία



Στο πρόγραμμα εντάσσεται η 2η Συνάντηση Γυναικών Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων για ζητήματα ισότητας, συμπερίληψης και ενδυνάμωσης στην ηγεσία της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και συζήτηση μεταξύ των Πρυτάνεων για θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Παράλληλα, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η φοιτητική μέριμνα, με επίκαιρη συζήτηση για τις φοιτητικές εστίες και τη σίτιση.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι Πρυτάνεις και οι Αντιπρύτανεις θα εξετάσουν τον ρόλο της καινοτομίας και των πανεπιστημιακών μηχανισμών υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και ερευνητών.

Έλλειψη Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κρίσιμο ζήτημα της υποστελέχωσης των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκού όσο και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Οι Πρυτάνεις θα συζητήσουν τις σοβαρές ελλείψεις σε θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της διδασκαλίας, την ερευνητική δραστηριότητα και τη λειτουργία των εργαστηρίων και υποδομών. Παράλληλα, θα αναδειχθεί το διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, που δυσχεραίνει την καθημερινή λειτουργία των Ιδρυμάτων και την υλοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτούμενων έργων.

Στις εργασίες της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, πολιτικών φορέων, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τη διοργάνωση στηρίζουν ως χορηγοί οι εξής εταιρείες:

Χρυσοί Χορηγοί: ALPHA BANK, BREAK EVEN Consulting, Άναξ.

Μεγάλοι Χορηγοί: Χούτος Catering, OCEANIC.

Χορηγοί: Γευσήνους, HIPAC, ΠΗΧΑΣ Office & Furniture, Meteoro Winery, Ambrosia, ΙΛΥΔΑ ΑΕ, ΘΕΟΝΗ, INTEROPTICS.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Βόλου, TRT και η εφημερίδα Μακεδονία.