Τι καταθέτει για την υπόθεση των Ρομά η πρώην βουλευτής Λάρισας και ο επιχειρηματίας πατέρας της

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος γνωστού βιομηχάνου στη Λάρισα, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία για οικογένεια Ρομά της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στις Αρχές, ο επιχειρηματίας καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε συστηματικά, χάνοντας συνολικά το ποσό των 710.000 ευρώ, στο πλαίσιο υποτιθέμενης αγοραπωλησίας χρυσών λιρών.

Σύμφωνα με τον Νίκο Νικολετάκη, στο ereportaz.gr, η υπόθεση αποκαλύπτει, μέσα από καταθέσεις και μαρτυρίες, τον τρόπο δράσης που φέρεται να ακολουθούσαν οι κατηγορούμενοι, αλλά και τις αντικρουόμενες εκδοχές που δίνουν οι δύο πλευρές.

Η καταγγελία του βιομηχάνου



Στη συμπληρωματική του κατάθεση, ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι εξαπατήθηκε από τους κατηγορούμενους στο πλαίσιο συμφωνιών για αγορά χρυσών λιρών, σημειώνοντας πως υπέστη οικονομική ζημία 710.000 ευρώ. Όπως καταγγέλλει, έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη από τον Οκτώβριο του 2024, καταθέτοντας μήνυση στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας.

Περιγράφοντας ένα από τα περιστατικά, αναφέρει πως όταν του οφειλόταν ποσό 155.000 ευρώ, συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων τον κάλεσε να μεταβεί στη Λάρισα για να υπογράψουν συμφωνητικό μεταβίβασης του χρέους. Όπως ισχυρίζεται, κατά την υπογραφή του εγγράφου έξω από ΚΕΠ στη Φιλιππούπολη, διαπίστωσε ότι ενώ αρχικά επρόκειτο για μονοσέλιδο έγγραφο, τελικά υπέγραψε δύο σελίδες, χωρίς να έχει διαβάσει το περιεχόμενο της δεύτερης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, λίγες ημέρες αργότερα, όταν απαίτησε τα χρήματά του, ενημερώθηκε πως είχε ήδη υπογράψει έγγραφο που φέρεται να αποδείκνυε ότι τα είχε λάβει πίσω. Ο ίδιος κάνει λόγο για οργανωμένη εξαπάτηση, περιγράφοντας τους εμπλεκόμενους ως άτομα που λειτουργούσαν με συγκεκριμένους ρόλους και τακτικές πειθούς.

Παράλληλα, δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του.

«Έχω εξαπατηθεί από τους … και… στο πλαίσιο

αγοραπωλησίας λιρών, με αποτέλεσμα να ζημιωθώ το

χρηματικό ποσό των 710.000 ευρώ.

Για την σε βάρος μου απάτη έχω καταθέσει μήνυση τον Οκτώβριο του

2024 στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας. ‘Όταν

μου χρωστούσε ο … τα πρώτα 155.000 ευρώ, με πήρε

ο αδελφός του… και μου είπε να πάω στην Λάρισα για

να μιλήσουμε. Μου είπε πως θέλει να του κάνω μία

χάρη επειδή αυτός μαλώνει με τον … Να πάμε στο ΚΕΠ

Φιλιππούπολης με σκοπό να υπογράψουμε ένα

συμφωνητικό πως το χρέος που έχει ο … θα το

αναλάβει πλέον ο αδελφός του. Όταν φτάσαμε εκεί,

έξω από το ΚΕΠ, μας περίμενε ο … ο οποίος κρατούσε

στα χέρια του ένα μονοσέλιδο έγγραφο το οποίο

έγραφε αυτό που είχαμε συμφωνήσει στο σπίτι του …,

δηλαδή ότι αναλαμβάνει το χρέος των 115,000 ευρώ.

Αφού υπέγραψε ο … και ήταν η σειρά μου να

υπογράψω είδα πως το έγγραφο αποτελούνταν από

δύο σελίδες πλέον. Αφού ρώτησα γιατί είναι δύο

σελίδες ενώ πριν ήταν μία, ο … μου είπε πως η

δεύτερη σελίδα ήταν πανομοιότυπη της πρώτης ώστε

ένα να κρατήσει ο ένας και ένα ο δεύτερος αδελφός.

Εγώ πείστηκα από τα λεγόμενά του και χωρίς καν να

διαβάσω την δεύτερη σελίδα υπέγραψα και τα δύο

έγγραφα. Ποτέ δεν είδα το περιεχόμενο της δεύτερης

σελίδας όμως μετά από είκοσι μέρες περίπου όπου

ζητούσα από τον … τα 155.000 ευρώ και αυτός δεν

μου τα έδινε, πήγα ένα βράδυ ξαφνικά χωρίς να

ενημερώσω στο σπίτι του στην Γιάννουλη. Αφού

άρχισα να μαλώνω μαζί τους ο … μου είπε «Ξέρεις ότι

έχεις υπογράψει χαρτί ότι σου έδωσα τα λεφτά

πίσω», προφανώς αναφερόμενος στο χαρτί που

υπέγραψα στα ΚΕΠ, το περιεχόμενου του οποίου δεν

διάβασα ποτέ. Εγώ εκνευρίστηκα πάρα πολύ και τότε

ο … με τράβηξε από το χέρι λέγοντάς μου «Σου

αποδεικνύω πως τα πήρε ο … τα λεφτά, αυτός στα

χρωστάει όχι εγώ», με αποτέλεσμα να σκιστεί το

μανίκι από το πουκάμισο που φορούσα.

Τα άτομα αυτά, είναι στυγνοί απατεώνες,

καταφέρνουν να σε εξαπατήσουν γιατί είναι

γλυκομίλητοι τόσο πολύ που σε «τουμπάρουν», κάθε

φορά εφαρμόζοντας σχέδιο με ρόλους μεταξύ τους,

κάνοντας ο ένας τον σκληρό και τον κακό και ο άλλος

τον καλοπροαίρετο και αγαθό. Στο τέλος κλείστηκα

στον εαυτό μου και πιέστηκα πάρα πολύ ως

άνθρωπος. Επιπλέον φοβάμαι για την ζωή μου και την

ζωή των μελών της οικογένειάς μου.»

Η κατάθεση της κόρης του – πρώην βουλευτή



Σημαντικά στοιχεία προσθέτει και η κατάθεση της κόρης του επιχειρηματία, πρώην βουλευτή Λάρισας, η οποία περιγράφει πώς αντιλήφθηκε σταδιακά την εμπλοκή του πατέρα της.

Όπως αναφέρει, η πρώτη επαφή με τα συγκεκριμένα πρόσωπα έγινε το 2023, πριν τις εκλογές, όταν παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι της κοινότητας Ρομά και εξέφρασαν πρόθεση να στηρίξουν την υποψηφιότητά της. Μετά την εκλογική διαδικασία, η ίδια και η οικογένειά της παρατήρησαν έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά του πατέρα της, ο οποίος άρχισε να απομονώνεται και να προχωρά σε αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο πατέρας της πείστηκε να επενδύσει σε αγορά χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή, λαμβάνοντας αρχικά μικρές ποσότητες που φέρονται να ήταν γνήσιες. Ωστόσο, στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, οι καταβολές χρημάτων συνεχίστηκαν χωρίς αντίστοιχη παράδοση λιρών.

Η ίδια κάνει λόγο και για απειλές σε βάρος της οικογένειας, αναφέροντας ότι ο πατέρας της εξαναγκάστηκε να συνεχίσει να δίνει χρήματα υπό καθεστώς φόβου.



Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

«Ο πατέρας μου έπεσε θύμα εξαπάτησης από τον … ,

τον αδελφό του και τους άμεσους άγνωστους

συνεργούς τους. Από ότι μάθαμε αυτοί έχουν

εξαπατήσει και άλλα άτομα που έχουν απευθυνθεί σε

εσάς. Τον Μάϊο του έτους 2023, πριν τις εκλογές,

συνεργάτης του γραφείου μου έφερε τους

προαναφερόμενους … μαζί με έναν ακόμα άνδρα, οι

οποίοι μου παρουσιάστηκαν ως αδέρφια και αρχηγοί

των Ρομά στη Θεσσαλία και μου είπαν ότι θα ήθελαν

να στηρίξουν την υποψηφιότητά μου και εγώ να τους

βοηθήσω προβάλλοντας αν εκλεγώ θέματα που

απασχολούν την κοινότητα των ρομά. Εγώ τους

ευχαρίστησα και τους είπα με χαρά να το κάνω. Μετά

τις εκλογές, από τον Αύγουστο του έτους 2023 και έως

τις αρχές του έτους 2024 εγώ και η οικογένεια μου

παρατηρήσαμε στον πατέρα μου μία αλλαγή στην

συμπεριφορά του γενικότερα. Ειδικότερα, ενώ ήταν

άνθρωπος κοινωνικός και εξωστρεφής είχε αρχίσει να

«κλείνεται» στον εαυτό του, δεν μας μιλούσε και το

σημαντικότερο ήταν ότι είχε αρχίσει να παίρνει

χρήματα από τις οικογενειακές μας οικονομίες ενώ

μαθαίναμε ότι δανειζότανε ποσά από ιδιώτες καθώς

και τραπεζικό ίδρυμα. Διαπιστώσαμε ότι ο πατέρας

μου συναντούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα δύο

αδέλφια. Όλοι μας έλεγαν ότι αυτά τα άτομα είναι

απατεώνες και τι δουλειά έχει ο πατέρας μου με

αυτούς. Ο πατέρας μου, μας είπε ότι αρχικά τον

προσέγγισαν λέγοντάς του να τους δώσει χρήματα

γιατί έχουν την άκρη να βρουν σε καλή τιμή χρυσές

λίρες και μετά να του τις δώσουν, αφού κρατήσουν

προμήθεια, για να τις πωλήσει σε διπλάσια τιμή. Ο

πατέρας μου, πείστηκε και άρχισε να τους δίνει

χρήματα. Στην αρχή του έδωσαν κάποιες λίγες

πραγματικές χρυσές λίρες αλλά στη συνέχεια τους

έδινε μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς να του δίνουν

όμως λίρες βρίσκοντας συνέχεια διάφορες

δικαιολογίες. Όταν κάποια στιγμή ο πατέρας μου

αντέδρασε εκείνοι τον απείλησαν ότι θα κάνουν

μεγάλο κακό την οικογένειά μας και τον εκβίασαν να

τους δίνει χρήματα για να μην τα κάνουν όλα αυτά.

Έτσι, ο πατέρας μου από φόβο άρχισε να τους δίνει

διάφορα ποσά γιατί φοβήθηκε για την ζωή όλων μας.

Όπως μας αποκάλυψε όλο αυτό το χρονικό διάστημα

τους είχε δώσει συνολικά 710.000 ευρώ.»

Η εξέλιξη της έρευνας



Η έρευνα των Αρχών οδήγησε στη σχηματισθείσα δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας τον Ιανουάριο του 2025. Οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί αφορούν απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε έναν εκ των εμπλεκομένων αποδίδονται επιπλέον κατηγορίες για απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων



Από την πλευρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι, που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, αρνούνται κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Όπως υποστηρίζουν, το αφήγημα του επιχειρηματία «δεν αντέχει στη βάσανο της κοινής λογικής», επισημαίνοντας ότι ένας έμπειρος επαγγελματίας δεν θα συνέχιζε να καταβάλλει μεγάλα χρηματικά ποσά αν αντιλαμβανόταν εξαπάτηση από τα πρώτα στάδια.

Αντιθέτως, ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας τους προσέγγισε, επιδιώκοντας τη στήριξη της κοινότητας Ρομά για την υποψηφιότητα της κόρης του στις εκλογές του 2023. Σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, καταβλήθηκε ποσό περίπου 200.000 ευρώ για προεκλογικές ανάγκες, το οποίο –όπως αναφέρουν– δόθηκε οικειοθελώς.

Προσθέτουν ότι μετά την αποτυχία εκλογής της, ο επιχειρηματίας στράφηκε εναντίον τους, απαιτώντας επιστροφή των χρημάτων και προχωρώντας σε καταγγελίες.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του ereportaz.gr)