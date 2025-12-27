Τον μαχαίρωσε για ασήμαντη αφορμή – Σύλληψη 29χρονου στη Λάρισα

Για ασήμαντη αφορμή ένας 29χρονος φέρεται πως μαχαίρωσε έναν 20χρονο στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων και σε κεντρική οδό της Λάρισας, ο 29χρονος φέρεται ότι με μαχαίρι προκάλεσε σωματικές βλάβες στο αριστερό χέρι του 20χρονου, ενώ τον απείλησε και τον εξύβρισε.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στα επείγοντα του ΠΓΝΛ όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς να απαιτηθεί η νοσηλεία του.

Την ίδια ώρα ένας 18χρονος φέρεται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες σε άλλον νεαρό, χωρίς ωστόσο να καταγγελθεί κάτι στην Αστυνομία.

Οι δύο Λαρισαίοι συνελήφθησαν λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β.Κ. Ελευθερία)