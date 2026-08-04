Τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Μεσοράχης – Ελευθερών – Αυτοψία Κουρέτα

Αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού Λάρισας-Καρδίτσας, από τον κόμβο Μεσοράχης έως τον κόμβο Ελευθερών, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

Κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο, ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τους αναδόχους του έργου ότι οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον προσεχή Οκτώβριο. Από αύριο ξεκινά η τοποθέτηση των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, ενώ παράλληλα αρχίζουν και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου στην τελική φάση κατασκευής.

Το έργο έχει πίσω του μια μακρά πορεία ωρίμανσης και υλοποίησης. Η αρχική μελέτη εγκρίθηκε το 2014, ενώ το 2019 τροποποιήθηκε ώστε η αρχικά προβλεπόμενη σηματοδοτούμενη διασταύρωση στη Μεσοράχη να αντικατασταθεί από σύγχρονο κυκλικό κόμβο, ενισχύοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια. Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2022 με αρχικό προϋπολογισμό 4,19 εκατ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 ακολούθησε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 693,7 χιλ. ευρώ για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Όταν η σημερινή Περιφερειακή Αρχή ανέλαβε τη διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το έργο βρισκόταν σε ποσοστό υλοποίησης μόλις 9%, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Με την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών, οι εργασίες προχώρησαν με εντατικούς ρυθμούς και σήμερα βρίσκονται πλέον στην τελική φάση, με στόχο την παράδοση ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα μέσα στον Οκτώβριο.

Το έργο αφορά τη βελτίωση του τμήματος της Επαρχιακής Οδού Λάρισας – Καρδίτσας από τον κόμβο Μεσοράχης έως τον κόμβο Ελευθερών, συνολικού μήκους 2,15 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση της οδού σε τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου, τη διαμόρφωση του νέου κυκλικού κόμβου στη Μεσοράχη, την προσαρμογή του κόμβου Ελευθερών στη νέα διατομή, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών οδικής ασφάλειας.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ασφαλή σύνδεση της Λάρισας με την Καρδίτσα, το οποίο για χρόνια προχωρούσε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να επιταχυνθεί η υλοποίησή του. Σήμερα βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση των εργασιών, με την ασφαλτόστρωση και την τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας να ξεκινούν άμεσα. Στόχος μας είναι μέσα στον Οκτώβριο να παραδώσουμε στους πολίτες έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλή οδικό άξονα, που θα βελτιώσει ουσιαστικά τις μετακινήσεις και θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια στην περιοχή.»