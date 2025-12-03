Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης σε κάθε νομό – Ο χάρτης με τα έργα στη Θεσσαλία

Εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, πρόκειται για ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ενώ περισσότεροι από 1.000 φορείς έχουν κληθεί να συμμετέχουν οργανωμένα σε ομάδες εργασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περισσότερα από 330 εμβληματικά έργα.

Ο χάρτης με τα έργα στην περιφέρεια Θεσσαλίας:

kosmoslarissa.gr