ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: To πρώην Gossip στην Κούμα ενοικιάστηκε και αλλάζει χρήση



Ο χώρος στον οποίο στεγαζόταν επί χρόνια το Gossip, ένα από τα πλέον εμβληματικά Καφέ της Λάρισας το οποίο κατέρρευσε εν μέσω της κρίσης που ταλανίζει την εστίαση, βρήκε ενοικιαστή.

Πρόκειται για πρωτοβουλία γυναικείας επιχειρηματικότητας, από δυο κυρίες που ασχολούνται με κοσμήματα, οι οποίες μάλιστα θα αξιοποιήσουν και τον επάνω όροφο του κτιρίου.

Στην αγορά λένε ότι το μηνιαίο ενοίκιο φτάνει τις 8.000 ευρώ, κάτι που βέβαια δεν είναι επίσημο αλλά κυκλοφορεί ως πληροφορία στα πέριξ της Κούμα.

Καλές δουλειές.



Β.Τ. kosmoslarissa.gr