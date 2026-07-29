Τοποθετήθηκε το κεντρικό μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών – Αρχές Σεπτέμβρη η παράδοση του έργου

Την πρόοδο των εργασιών ανακατασκευής της ιστορικής πεζογέφυρας της Κοιλάδας των Τεμπών παρακολούθησε σήμερα ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος επισκέφθηκε το εργοτάξιο. Ένα έργο με ιδιαίτερη συμβολική και λειτουργική σημασία για την περιοχή.

Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον υπεύθυνο της αναδόχου εταιρείας «Άκτωρ Α.Τ.Ε.», κ. Ευστάθιο Δεύτο, καθώς και με την επιβλέπουσα μηχανικό του έργου από την ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ, κα Έφη Γαλάτου, ενημερώθηκε αναλυτικά για την εξέλιξη των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, που αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία μία από τις πλέον κρίσιμες φάσεις της κατασκευής, καθώς τοποθετήθηκε το κεντρικό και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας. Η ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένα συνεργεία, με τη συνδρομή ισχυρών ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών, λόγω του μεγάλου μεγέθους και του βάρους του μεταλλικού φορέα.

Η νέα πεζογέφυρα θα έχει συνολικό μήκος 93 μέτρων, θα αποτελείται από τρία ανοίγματα και θα διαθέτει πλάτος τριών μέτρων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια, λειτουργικότητα και άνεση στη διέλευση των επισκεπτών και των προσκυνητών.

Με την ολοκλήρωση και της σημερινής τοποθέτησης, το έργο εισέρχεται στην τελική του φάση, κατά την οποία θα ακολουθήσουν οι εργασίες κατασκευής του καταστρώματος της πεζογέφυρας, καθώς και οι συνδέσεις με τις υφιστάμενες προσβάσεις.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τον Δήμο Τεμπών, τη Θεσσαλία και για ολόκληρη την Ελλάδα. Η ανακατασκευή της ιστορικής πεζογέφυρας προχωρά με σταθερά και εντατικά βήματα, φέρνοντας ολοένα και πιο κοντά την αποκατάσταση ενός έργου με ξεχωριστή ιστορική, θρησκευτική και συμβολική αξία.

Η πεζογέφυρα δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική υποδομή. Είναι το σημείο που συνδέει τους επισκέπτες και τους χιλιάδες προσκυνητές με το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, αλλά και ένα διαχρονικό τοπόσημο της Κοιλάδας των Τεμπών.

Η επιτυχής τοποθέτηση του κεντρικού μεταλλικού φορέα σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στην τελική ευθεία και μας γεμίζει αισιοδοξία ότι σύντομα η νέα πεζογέφυρα θα αποδοθεί με ασφάλεια στους πολίτες και στους επισκέπτες της περιοχής.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό κ. Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό κ. Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο και τα στελέχη του Υπουργείου για τη διαρκή στήριξή τους, καθώς και προς την ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ, την ανάδοχο εταιρεία “Άκτωρ Α.Τ.Ε.” και όλους τους εργαζόμενους που συμβάλλουν καθημερινά στην υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου.»