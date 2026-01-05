Τουρισμός στη Θεσσαλία: Σε πτωτική πορεία εισπράξεις, διανυκτερεύσεις και πληρότητες

Περισσότερα αλλά μικρότερης διάρκειας ταξίδια, με αποτέλεσμα λιγότερες διανυκτερεύσεις, ενίσχυση του brand της Ελλάδας στις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης με συνακόλουθη και την αύξηση των τουριστικών εισπράξεων της χώρας, άνοδος της κρουαζιέρας, σταδιακή βελτίωση της εποχικότητας και ενίσχυση των τουριστικών μεγεθών στην Αττική και στην Αθήνα.

Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, από το 2019 μέχρι σήμερα και αποτυπώνονται στα βασικά μεγέθη του τομέα στην«Ετήσια Έκθεση του Τουρισμού 2024», μαζί με τις Ετήσιες Εκθέσεις για τις 13 Περιφέρειες που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Ανά Περιφέρεια, εκτός από την Αττική, μεγάλη κερδισμένη με μεγάλες διψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη είναι και η Ήπειρος -αν και με κατά πολύ μικρότερα μεγέθη- ενώ μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη παρουσιάζουν η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, αύξηση εισπράξεων, παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων, παρουσιάζουν το Νότιο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα. Το Βόρειο Αιγαίο, παρά τη μείωση των επισκέψεων, παρουσιάζει αύξηση διανυκτερεύσεων και εισπράξεων.

Το αντίθετο ισχύει για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία που παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις και στα τρία μεγέθη. Η Κεντρική Μακεδονία παρά την αύξηση των επισκέψεων, καταγράφει μείωση διανυκτερεύσεων και εισπράξεων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ειδικότερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχθηκε το 2% επί του συνόλου των επισκέψεων, με αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2023 (από 624 χιλ. σε 698 χιλ.).

Σχετικά με τις διανυκτερεύσεις καταγράφει μείωση 1% από 4,1 εκατ. το 2023 σε 4 εκατ. το 2024.

Η Θεσσαλία κατέχει μερίδιο μόλις 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023 (από 253 εκατ. ευρώ σε 240 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη μειώθηκε κατά 15% από 406 ευρώ σε 344 ευρώ.

Επιδείνωση σημείωσε και η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων από 40% το 2023 σε 38% το 2024.

Τάσος Πλέντζας (kosmoslarissa.gr)