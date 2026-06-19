Τους βρήκε η Αστυνομία στη Λάρισα… τέσσερις μήνες μετά τους πανηγυρικούς πυροβολισμούς

Μπορεί ο Φεβρουάριος να πέρασε, η Άνοιξη να έφυγε και το Καλοκαίρι να έφτασε, όμως οι άσκοποι πυροβολισμοί που έπεσαν τότε στη Λάρισα δεν ξεχάστηκαν. Και όπως αποδείχθηκε, ούτε η Αστυνομία τους ξέχασε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 32 και 52 ετών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Φεβρουάριο του 2026 ο 32χρονος αποφάσισε να… δοκιμάσει τις αντοχές του ουρανού, προχωρώντας σε άσκοπους πυροβολισμούς με κυνηγετική καραμπίνα. Δίπλα του βρισκόταν ο 52χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές είχε αναλάβει ρόλο «βοηθού πυροβολητή», συνδράμοντας στην επαναγέμιση του όπλου, ενώ κρατούσε και ο ίδιος κυνηγετικό όπλο.

Η υπόθεση έφτασε τελικά στην πόρτα των δύο ανδρών χθες το πρωί, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε κατοικία στη Λάρισα. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα που ανήκαν στον 32χρονο, καθώς -όπως διαπιστώθηκε- δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξής τους.

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι οι πυροβολισμοί στον αέρα μπορεί να κρατούν λίγα δευτερόλεπτα, αλλά οι συνέπειές τους να ακολουθούν για μήνες. Και όπως φαίνεται, ό,τι ανεβαίνει στον αέρα… κάποτε επιστρέφει στη Γη, μαζί με τη δικογραφία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr