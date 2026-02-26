Τους στέλνουν στα δικαστήρια για τα κοντέινερ των σεισμοπαθών του Δαμασίου

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τα 6,3 ρίχτερ που έπληξαν τον Μάρτιο του 2021 χωριά του Τυρνάβου, της Ελασσόνας και της Λάρισας και ακόμη οι πληγές παραμένουν ανοιχτές.

Είναι χαρακτηριστικό πως υπάρχουν ακόμη σεισμοπαθείς που διαμένουν σε κοντέινερ μιας και τα σπίτια τους κρίθηκαν ακατάλληλα να κατοικηθούν και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την απόκτηση νέας στέγης.

Στο Δαμάσι Τυρνάβου 40 περίπου είναι οι οικογένειες που εξακολουθούν να διαβιούν σε κοντέινερ, δηλώνοντας πως νιώθουν πλέον ξεχασμένοι από πολιτεία. Σαν να μη φτάνει αυτό, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Τυρνάβου και οι τοπικοί σύμβουλοι της Κοινότητας (της τότε περιόδου αλλά και οι νυν) ελέγχονται από την ΑΑΔΕ για τα κριτήρια με τα οποία έγινε η διανομή των κοντέινερ και αν οι δικαιούχοι πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια.

“Μας κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος λέει στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρώην τοπικός σύμβουλος Γιώργος Κυρατζής ότι δεν ζητήσαμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και την ώρα που οι συγχωριανοί μας ξεσπιτώθηκαν στην κυριολεξία και δεν είχαν που την κεφαλήν κλείναι. Αλλωστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατατέθηκαν από τους ίδιους στη συνέχεια στο Δήμο Τυρνάβου προκειμένου να πάρουν το επίδομα για την κατεστραμμένη οικοσκευή. Ηδη δεκατέσσερις δικαιούχοι παρουσιάζονται σήμερα στον ανακριτή για να δηλώσουν εάν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ακολουθούν τις επόμενες ημέρες και οι υπόλοιποι”.

Οσο για τους κατηγορούμενους τοπικούς παράγοντες, έχουν καταθέσει κοινό απολογητικό υπόμνημα δια των δικηγόρων τους και αναμένουν τώρα τις εξελίξεις.

Μίνα Μαυρογιάννη (ertnews.gr)