Του πήραν τις πινακίδες… φόρεσε της μαμάς – Kωμικοτραγική σύλληψη 43χρονου οδηγού στον Αγιόκαμπο

Μάλλον σκέφτηκε ότι, αφού οι δικές του πινακίδες είχαν αφαιρεθεί, μια… οικογενειακή λύση θα του έλυνε το πρόβλημα.

Ο λόγος για έναν 43χρονο από χωριό της Αγιάς, ο οποίος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον Αγιόκαμπο με το δικό του αυτοκίνητο, μόνο που αντί για τις κανονικές πινακίδες είχε τοποθετήσει εκείνες άλλου οχήματος, που ανήκει στη μητέρα του.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Αγιάς δεν χρειάστηκαν πολλή ώρα για να καταλάβουν ότι κάτι… δεν ταίριαζε. Αφού του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις, ο 43χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές, αφού ήδη εκτίει διοικητική ποινή αφαίρεσης άδειας οδήγησης λόγω οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Όπως φαίνεται, όμως, άλλο είναι να δανείζεσαι το αυτοκίνητο της μαμάς και άλλο… τις πινακίδες της.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr