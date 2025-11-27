Το αμερικάνικο ταχυφαγείο, η φιλόξενη ΔΕΥΑΛ, και ο απινιδωτής της ΝΔ

Καλημέρα



$ Τον δρόμο του «Φραπέ» θα ακολουθήσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο Ηλίας Καλφούντζος, Λαρισαίος ΚΥΔάρχης και άνθρωπος του Αυγενάκη. Επέλεξε το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα πάει. Θα αποφύγει έτσι τις ερωτήσεις της, επίσης Λαρισαίας, Λίτσας Λιακούλη (και του Βασίλη Κόκκαλη). Δεν είναι όμως βέβαιο ότι στο μέλλον θα αποφύγει την Λάουρα Κοβέσι …

^ Στην Πλατεία Ταχυδρομείου, στη θέση όπου μέχρι την εμφάνιση του Covid λειτουργούσε το “Just Wine Bar”, το πιο ατμοσφαιρικό μπαρ της Λάρισας, ανοίγει ένα ταχυφαγείο, το KFC. Τι κρίμα …

*Η αστυνομική δύναμη που θα απασχοληθεί στη Λάρισα για τη διαφύλαξη της τάξης στη δίκη των Τεμπών, ανέρχεται σε εκατοντάδες άνδρες που θα έρθουν από άλλα μέρη. Ήδη αναζητούνται σπίτια. Αν δεν βρεθούν, κάποιοι θα μείνουν σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

% «Μας φέρανε μία καλή λίστα. Αύριο παίρνουμε τηλέφωνα εκεί. Λίστα με μεγάλα… ηλικιωμένους. Από την τράπεζα μου φέρανε. Σαράντα ονόματα. Θα σου βγάλω εγώ αύριο μεροκάματο. Και για σένα και για την κοπέλα στην τράπεζα». Το απόσπασμα είναι από τηλεφωνική υποκλοπή της αστυνομίας με τους 141 τσιγγάνους και άλλους, που ρήμαξαν ηλικιωμένους και πήραν χρήματα και κοσμήματα. Καμμιά οργανωμένη απάτη δεν γίνεται χωρίς βοήθεια από μέσα …

*Το ποσό των 8.982 ευρώ πλήρωσε η ΔΕΥΑΛ στο ξενοδοχείο Imperial της Λάρισας, ως κόστος χορηγίας για την 18η συνάντηση αστυνομικών. Να μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, είναι αστυνομικός. Υπηρέτησε μάλιστα και στη φρουρά του Καραμανλή, του νεότερου.

& H θυγατρική του ΟΠΑΠ, OPAP Ivestment Limited, ανακηρύχθηκε από το Υπερταμείο ο προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για χρονικό διάστημα 12 ετών, έπειτα από απόφαση που έλαβε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου. Το τίμημα ανήλθε σε 80 εκ. ευρώ τα οποία θα σβηστούν από το τεφτέρι των χρεών της χώρας στις διεθνείς αγορές …

Ο γιατρός Γιάννης Κουτσονάσιος, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πύλης (αριστερά στην φωτογραφία), παρότι απερχόμενος πρόεδρος υπέστη βαριά ήττα στις εσωκομματικές της ΝΔ στα Τρίκαλα από τη Μάνη Γιαννιοτάκη, γραμματέα του δημάρχου Πύλης, με ποσοστό 76.54% έναντι 23.46%. Εντούτοις ο μεγάλος χαμένος της αναμέτρησης είναι ο άλλοτε κραταιός αντιπεριφερειάρχης του Αγοραστού Χρήστος Μιχαλάκης (δεξιά στη φωτογραφία) του οποίου ο Κουτσονάσιος είναι «πολιτικό τέκνο». Ωστόσο η βιτριολική ατάκα των εκλογών ανήκει στη δημοτική σύμβουλο Δήμητρα Νάτσινα και ειπώθηκε το βράδυ της Κυριακής, την ώρα της καταμέτρησης των ψήφων στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου. Η Νάτσινα άκουγε τον γιατρό να ξεφυσάει σκασμένος από το αποτέλεσμα και τον παρηγόρησε λέγοντας: «μην ανησυχείς Γιάννη, στο κτίριο υπάρχει και απινιδωτής…».

^ Σε κάποιους τομείς το δημόσιο εκσυγχρονίζεται, κάνει ψηφιακά άλμα, μέχρι και δορυφόρο θα αποκτήσει. Εντούτοις υπάρχουν αλλαγές που δεν κοστίζουν αλλά επιμένει αναχρονιστικά. Όσοι διαγωνισμοί δημοσίων έργων Περιφερειών, Δήμων κ.λ.π. στέλνονται (υποχρεωτικά) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδεύονται από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χάρτινες σελίδες. Και δώστου φωτοτυπίες, οι οποίες εν τέλει είναι άχρηστες καθώς η κάθε αποστέλλουσα υπηρεσία κρατάει χάρτινο αρχείο. Πεταμένα λεφτά και χαμένες ανθρωποώρες. Έχουμε άδικο κ. Παπαστεργίου;

% Η κυβέρνηση παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες αποστάσεις από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας και φροντίζει να το δείχνει. Στην πρόσφατη σύσκεψη, στο γραφείο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, ο Κουρέτας, παρότι κατ΄εξοχήν θεσμικός παράγοντας, δεν πήρε πρόσκληση. Κακώς βέβαια διότι, αρέσει δεν αρέσει, αυτόν εξέλεξαν οι θεσσαλοί και αν δεν υπάρξει αγαστή συνεργασία κυβέρνησης – Περιφέρειας θα το πληρώσει ο τόπος. Όσο για το υδροηλεκτρικό κάποιοι λένε ότι η σύσκεψη έγινε εσπευσμένα για να προλάβει η κυβέρνηση σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν ύστερα από αναφορά του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη…

$ Σε τέσσερις σοβαρές υποθέσεις απάτης γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, που από τις αρχές Ιουλίου ερευνούν –παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία– το αρχείο του Οργανισμού με τα 650.000 ΑΦΜ παραγωγών. Η μία βρίσκεται στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα. Αφορά κτηνοτρόφους που εμφανίζονται να έχουν εισπράξει σχεδόν 1 εκ. ευρώ επιδότηση για κοπάδι με 597 αγελάδες. Αμφισβητείται ο αριθμός των ζώων…

@ «Για ποιο λόγο η ΔΕΥΑΛ, που χαράτσωσε τους δημότες με αύξηση 35%, εμπλέκεται σε χρηματοδότηση εορταστικών εκδηλώσεων», ρωτάει η αντιπολίτευση την δημοτική αρχή Λάρισας, αναφέροντας μεταξύ άλλων την συναυλία του Σάκη Ρουβά που κόστισε 75.000 ευρώ. «Ατυχέστατη η σύνδεση των δημοτικών τελών με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τον στολισμό της πόλης», απαντά ο δήμος. Η απόλυτη σαφήνεια, «τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω» …

By Kostas Tolis

Copyright Kosmos newspaper, Larissa