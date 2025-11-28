Το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές επιδοτήσεων για τους θεσσαλούς αγρότες

Οι πολυπόθητες πληρωμές για ένα μέρος των κοινοτικών επιδοτήσεων, ξεκινούν σήμερα το απόγευμα για τους θεσσαλούς και τους Έλληνες αγρότες γενικότερα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, σήμερα Παρασκευή ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αρχίσει να καταβάλλει από το απόγευμα 363 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχους ως προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης. Όμως, η διαδικασία συνοδεύεται από εκτεταμένους ελέγχους, με αποτέλεσμα 44.343 αγρότες να τίθενται σε καθεστώς διερεύνησης, λόγω ασυμφωνιών στα στοιχεία, ενώ μια δεύτερη κατηγορία παραγωγών αποκλείεται πλήρως από την προκαταβολή, καθώς έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις παρατυπιών και «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων.

Οι αρμόδιοι υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι όπου υπάρχουν ποινικές διαδικασίες, αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν πριν δοθεί οποιαδήποτε ενίσχυση, ενώ κάθε παράνομα αποκτηθέν ποσό «θα ανακτηθεί στο ακέραιο». Σε όσους βρίσκονται στη λίστα ελέγχου θα υπάρξει δεύτερη κατανομή, ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί να πληρωθούν κανονικά, μόλις ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι επιδοτήσεις παραμένουν ακατάσχετες, ενώ ετοιμάζεται ειδικό πλαίσιο για επιστροφές ποσών στους «έντιμους αγρότες» μέσω Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και Οικολογικών Σχημάτων, προκειμένου να μη χαθεί εισόδημα για τους συνεπείς παραγωγούς. Μάλιστα, όπως επανέλαβαν αρκετές φορές, οι «έντιμοι αγρότες θα λάβουν τελικά περισσότερα χρήματα από ό,τι στο παρελθόν».

Η σημερινή πληρωμή της προκαταβολής μειώνεται στα 363 εκατ. ευρώ από τα 476 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου του 2023, όχι λόγω περικοπών, όπως τόνισαν τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά επειδή περνά πλέον από πιο αυστηρές δικλίδες διασταύρωσης. Όπως διαβεβαίωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, η τελική εκκαθάριση θα είναι ίση με την περσινή, ενώ τα ποσά θα αναδιανεμηθούν σε όσους έχουν πλήρεις και ακριβείς δηλώσεις.

