Το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας φιλοξένησε την παράσταση «Η Αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή»

Μια ιδιαίτερη θεατρική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι θεατές που βρέθηκαν στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, όπου παρουσιάστηκε η παράσταση «Η Αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή», στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Αρκετοί αλλά όχι πολλοί οι θεατές στις κερκίδες του θεάτρου δεδομένης και της αφόρητης ζέστης.

Η παραγωγή, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου και με κείμενο του Γιώργου Δασκαλάκη, προσέγγισε τον διαχρονικό μύθο της Περσεφόνης μέσα από μια σύγχρονη οπτική, μεταφέροντας στο προσκήνιο όχι την ίδια την αρπαγή, αλλά όσα ακολουθούν μετά από αυτή.

Η παράσταση ανέδειξε τις ψυχολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις του μύθου, εστιάζοντας στο τραύμα, τη βίαιη ενηλικίωση και τη δύσκολη επιστροφή σε μια καθημερινότητα που συχνά επιλέγει να αποσιωπά τη βία. Μέσα από τη δραματουργική της προσέγγιση επιχείρησε να συνδέσει έναν από τους πιο εμβληματικούς μύθους της αρχαιότητας με σύγχρονες κοινωνικές ανησυχίες, δίνοντας νέα διάσταση σε ένα διαχρονικό αφήγημα.

Το επιβλητικό Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση της παραγωγής, ενισχύοντας τη σύνδεση του αρχαίου δράματος με τον τόπο που το φιλοξενεί. Η μοναδική ατμόσφαιρα του μνημείου συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας ξεχωριστής πολιτιστικής εμπειρίας, την οποία παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κοινό.

Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», έναν θεσμό που αξιοποιεί αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας ως ζωντανές σκηνές καλλιτεχνικής δημιουργίας, φέρνοντας το σύγχρονο πολιτισμό σε δημιουργικό διάλογο με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.

kosmoslarissa.gr (foto tinealarissa.gr)