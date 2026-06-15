Το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας θα υποδεχτεί για πρώτη φορά τον Ιούλιο ολοκληρωμένη θεατρική παραγωγή – Παραστάσεις και στο Διαχρονικό

Το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας ετοιμάζεται να υποδεχθεί αυτό το καλοκαίρι δύο ξεχωριστές θεατρικές βραδιές, σε μια διοργάνωση που αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για την πολιτιστική ζωή της πόλης. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», το εμβληματικό μνημείο θα φιλοξενήσει στις 20 και 21 Ιουλίου την παράσταση «Η αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή».

Όπως σημειώνει ο Θανάσης Αραμπατζής στην “Ελευθερία”, η φετινή παρουσία θεατρικής παραγωγής στο Α’ Αρχαίο Θέατρο θεωρείται ιστορικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή ο χώρος θα φιλοξενήσει ολοκληρωμένη επαγγελματική παράσταση με ηθοποιούς και πλήρη σκηνική ανάπτυξη. Αν και το μνημείο έχει κατά καιρούς ανοίξει για πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές δράσεις και το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου, η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο επανασύνδεσης του αρχαίου θεάτρου με τον φυσικό του προορισμό: τη θεατρική τέχνη.

Καθοριστική για την πραγματοποίηση των παραστάσεων υπήρξε η συμβολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, η οποία τα τελευταία χρόνια εργάζεται συστηματικά για την ανάδειξη και προστασία του μνημείου. Σε συνεργασία με αρχαιολόγους, μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό, σχεδιάστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η λειτουργία του χώρου να γίνει με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια των θεατών και στην προστασία του αρχαιολογικού χώρου.

Η παράσταση «Η αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου και κείμενο του Γιώργου Δασκαλάκη, προσεγγίζει τον γνωστό αρχαιοελληνικό μύθο μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Το έργο δεν επικεντρώνεται στην ίδια την αρπαγή, αλλά στις συνέπειες που αφήνει πίσω της, φωτίζοντας ζητήματα όπως το τραύμα, η βίαιη ενηλικίωση, η σχέση μητέρας και κόρης, αλλά και οι μηχανισμοί εξουσίας.

Η σκηνική σύνθεση συνδυάζει θεατρικό λόγο, κίνηση και ζωντανή μουσική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνομιλεί με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η έμφυλη βία, η επιβολή εξουσίας και η διαχείριση της απώλειας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν οι Διαμαντής Αδαμαντίδης, Ιφιγένεια Βαρελά, Μιχαήλ Μελίσσης και Wendell Jaspers.

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» θα φιλοξενήσει και δεύτερη παραγωγή στη Λάρισα. Στις 6 και 7 Ιουλίου, στον χώρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, θα παρουσιαστεί το έργο «Όσοι έμειναν να μιλούν», σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Γιγιντή.

Η παράσταση αντλεί την έμπνευσή της από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ και εστιάζει στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή μετά την έκρηξη του αντιδραστήρα το 1986. Μέσα από τις ερμηνείες της Αριάδνης Καβαλιέρου και του Γιάννη Μπισμπικόπουλου, το έργο αναδεικνύει ιστορίες αυτοθυσίας, ευθύνης και ανθρώπινης αντοχής απέναντι σε μια παγκόσμια καταστροφή.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Θανάση Αραμπατζή, Ελευθερία)