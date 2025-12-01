Το δένδρο της Λάρισας άναψε, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα με καλή θερμοκρασία για την εποχή η Λάρισα εγκαινίασε το βράδυ της Δευτέρας την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Κεντρική Πλατεία άναψε παρουσία πλήθους κάθε ηλικίας, ενώ ακολούθησε συναυλία με την Πέγκυ Ζήνα.

Στο κοινό μίλησε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, λέγοντας τα εξής:

«Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,

Σας καλωσορίζω από καρδιάς στη μεγάλη μας γιορτή!

Σήμερα, εδώ, στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, δίνουμε μαζί το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων.

Μιας περιόδου που φέρνει χαρά, φως και αισιοδοξία σε μικρούς και μεγάλους.

Σε λίγα λεπτά θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης μας — σύμβολο ελπίδας, ενότητας και αναγέννησης.

Και φέτος, η Λάρισα φορά τα γιορτινά της και γίνεται μια πόλη γεμάτη ζεστασιά, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση. Με τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέλαση και τα 12 πολύχρωμα άρματα που θα χαρούν μικροί και μεγάλοι, με τις δύο όμορφες χριστουγεννιάτικες αγορές, τις πολλές συναυλίες και τις γιορτές σε κάθε γειτονιά, αλλά και το εντυπωσιακό drone show την παραμονή των Χριστουγέννων, η Λάρισα γίνεται το μέρος όπου όλοι θέλουν να βρεθούν.

Μια πόλη που γιορτάζει, μια πόλη που χαίρεται, μια πόλη που ανοίγει την αγκαλιά της σε όλους — στους συμπολίτες μας αλλά και στους επισκέπτες που έρχονται να ζήσουν τη γιορτινή μας ατμόσφαιρα.

Η σημερινή βραδιά έχει όμως και μια ξεχωριστή στιγμή: τη μεγάλη συναυλία της Πέγκυς Ζήνα, που είναι εδώ για να μοιραστεί μαζί μας τη λάμψη και τη γιορτινή της ενέργεια.

Φίλες και φίλοι,

Η Λάρισα αποδεικνύει πως όταν ενώνουμε δυνάμεις, όταν δουλεύουμε με όραμα και πίστη, μπορούμε να δημιουργούμε εικόνες και στιγμές που μας κάνουν περήφανους. Στιγμές που φωτίζουν όχι μόνο τους δρόμους, αλλά και τις καρδιές μας.

Σας εύχομαι απόψε να αφήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων να σας αγγίξει. Να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε, να χαμογελάσετε. Γιατί η πόλη μας λάμπει — και λάμπει χάρη σε εσάς.

Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με υγεία, χαρά και δύναμη για όλους!

Και τώρα… ας ανάψουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Λάρισας!».

