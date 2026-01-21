Το δεύτερο τρίμηνο του 2027 τα καινούργια τρένα της Hellenic Train

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και υπό την προϋπόθεση ότι «το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ θα είναι άρτιο και πλήρως λειτουργικό», θα αρχίσει η σταδιακή ενσωμάτωση στον ελληνικό σιδηρόδρομο των καινούργιων τρένων της Hellenic Train.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, Roberto Rinaudo, δήλωσε χθες ότι, μέσα στο 2025, η ιταλική εταιρεία και το ελληνικό Δημόσιο έκαναν μια εκτενή διαπραγμάτευση «με συγκεκριμένους όρους και δεσμεύσεις και για τις δύο πλευρές και κυρίως με γνώμονα την ανάπτυξη και την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου». Αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής, πρόσθεσε ο κ. Rinaudo, «ήταν η δέσμευση από κοινού για μεγάλες επενδύσεις και σε ό,τι αφορά εμάς, αναλάβαμε να επενδύσουμε 308 εκατ. ευρώ για την απόκτηση συνολικά 23 καινούργιων τρένων». Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ο ίδιος, η Hellenic Train «είναι τόσο δεσμευμένη στον στόχο, που έσπευσε σε πολύ γρήγορο χρόνο, μόλις δύο μηνών, να ολοκληρώσει την παραγγελία των 23 τρένων στην Alstom». Συνήθως, πρόσθεσε, χρειάζονται 3-4 χρόνια για να προμηθευτούμε νέα τρένα, αλλά με την Alstom πετύχαμε να έχουμε μια fast track διαδικασία μάξιμουμ δύο ετών.

Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Hellenic Train, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος, «η μεγάλη πρόκληση είναι να πείσουμε τους επιβάτες να επιστρέψουν στα τρένα και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του σιδηροδρόμου». Οι υποδομές Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, η διοίκηση της ιταλικής εταιρείας δείχνει διστακτική απέναντι στις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών, σύμφωνα με τις οποίες όλα τα έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων της τηλεδιοίκησης – φωτοσήμανσης και των ραδιοεπικοινωνιών (ETCS, GSMR κ.λπ.) θα είναι έτοιμα μέσα στο καλοκαίρι του 2026. «Είμαστε ενήμεροι για τη μεγάλη προσπάθεια του ΟΣΕ να αποκαταστήσει την υποδομή, όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα», είπε ο Roberto Rinaudo, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί περισσότερο.

«Το νέο τροχαίο υλικό είναι αυτή τη στιγμή πέρα από τις δυνατότητες της υποδομής», εξήγησε ο κ. Ζηλιασκόπουλος, τονίζοντας ότι «οι υποδομές είναι κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργία των καινούργιων τρένων». Ταυτόχρονα, συμπλήρωσε πως «υπάρχει υποχρέωση του ΟΣΕ να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία». Ειδικότερα, για το σύστημα ETCS Level 2, ο κ. Ζηλιασκόπουλος ανέφερε ότι θα αυξήσει τη χωρητικότητα στο δίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης να μπορούν να δρομολογηθούν έως και 90 τρένα την ημέρα!

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Hellenic Train, για να έχουμε περισσότερα και γρηγορότερα τρένα, θα πρέπει οι επιβάτες να υπερδιπλασιαστούν σε σχέση με σήμερα. To 2025, η εταιρεία μετέφερε συνολικά 14 εκατ. επιβάτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν στις προαστιακές γραμμές. Στόχος της Hellenic Train είναι στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, που σήμερα ταξιδεύουν καθημερινά περίπου 25.000 επιβάτες με όλα τα μέσα (ΙΧ, αεροπλάνο, τρένο, ΚΤΕΛ), η εταιρεία να αποσπάσει το 70% της κίνησης.



TΑ ΝΕΑ Κώστας Ντελέζος