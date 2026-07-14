Το Δημόσιο νοσεί, οι συνδικαλιστές αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση – Επίσκεψη στην Αποκεντρωμένη

Η συζήτηση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, την αξιολόγηση και την ανάγκη ενός πιο αποτελεσματικού κράτους επανέρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή τις κυβερνητικές προτάσεις ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης. Την ίδια ώρα, η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες επαναφέρει το ερώτημα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία του Δημοσίου.

Οι καθυστερήσεις, η υποστελέχωση, η γραφειοκρατία και οι ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους τομείς αποτελούν εδώ και χρόνια βασικά προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας μέχρι τις πολεοδομίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις διοικητικές δομές, αρκετοί πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ένα κράτος που συχνά δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπικές μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι σημαντικό μέρος της κοινωνίας, αλλά και εργαζομένων στο Δημόσιο, τάσσεται υπέρ της άρσης της μονιμότητας και της αξιολόγησης, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα συνδέεται με καλύτερες αμοιβές, επιμόρφωση και επιβράβευση της αποτελεσματικότητας. Η συζήτηση, ωστόσο, παραμένει έντονα πολιτική, καθώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν ότι η άρση της μονιμότητας μπορεί να οδηγήσει σε ανασφάλεια και σε αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στη Λάρισα

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, εργαζόμενοι του Δημοσίου στη Λάρισα συμμετείχαν στη στάση εργασίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ένωση Ιατρών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ), καθώς και ο Σύλλογος Ιατρών ΕΣΥ – Ειδικευόμενων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΚΥΛ Νίκος Νταφούλης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που, όπως υποστήριξε, μπορεί να έχει μια πιθανή αλλαγή στο καθεστώς μονιμότητας, ενώ παράλληλα στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας, με κυρίαρχο την έλλειψη προσωπικού.

Από την πλευρά της, η γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ρένα Καραλαριώτου υπογράμμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων δομών.

Το ζητούμενο: ένα Δημόσιο που λειτουργεί

Πέρα από τη συνδικαλιστική αντιπαράθεση, το βασικό ζητούμενο παραμένει η λειτουργία ενός δημόσιου τομέα που θα μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών.

Η αξιολόγηση, η αξιοκρατία και η επιβράβευση των εργαζομένων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης τους αποτελούν αιτήματα που τίθενται όλο και πιο έντονα από την κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς επαρκή στελέχωση, σύγχρονες υποδομές και ουσιαστική στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Το μεγάλο στοίχημα για το Δημόσιο παραμένει διπλό: αφενός να προστατεύεται η εργασιακή ασφάλεια των συνεπών εργαζομένων, αφετέρου να αντιμετωπίζονται χρόνιες παθογένειες που έχουν οδηγήσει σε ένα κράτος αργό και δυσκίνητο για τον πολίτη.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr