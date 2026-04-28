Το Δημόσιο παραιτείται από προσφυγές για τις αποζημιώσεις των θυμάτων των Τεμπών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εισηγηθούν αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο την έκδοση πράξης υπουργικού συμβουλίου για τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας.

Η πρόταση αφορά την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 5293/2026, σχετικά με τη μη άσκηση ή την παραίτηση από ένδικα μέσα, με στόχο να δοθεί τέλος σε μια διαδικασία που, για πολλούς συγγενείς των θυμάτων, ισοδυναμεί με μια δεύτερη δοκιμασία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης και «ήσυχης» διεργασίας που εξελίσσεται εδώ και μήνες, με συνεχείς επαφές και συζητήσεις. Η πρόταση προβλέπει ότι το Δημόσιο δεν θα ασκεί νέα ένδικα μέσα ούτε θα συνεχίζει όσα έχουν ήδη ασκηθεί σε υποθέσεις που αφορούν χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη ή βλάβες υγείας.

«Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο μέχρι σήμερα οι δικαστικές διαδρομές μπορούσαν να κρατήσουν χρόνια, παρατείνοντας μια ανοιχτή πληγή», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Επισημαίνουν ότι η ρύθμιση εντάσσεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο για υποθέσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, το οποίο θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, εντάσσοντας σε αυτό και το δυστύχημα των Τεμπών.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί συνέχεια παρεμβάσεων που έχουν στόχο την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των οικογενειών των θυμάτων. Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε απευθύνει επιστολή προς τον ΟΣΕ ζητώντας παραίτηση από ένδικα μέσα για αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε κινηθεί αντίστοιχα στην υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι, αποσύροντας έφεση του Δημοσίου ως πράξη ηθικής δικαίωσης.

Η νέα ρύθμιση καλύπτει τόσο εκκρεμείς υποθέσεις όσο και περιπτώσεις όπου έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο, και περιορίζεται αυστηρά στις αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη. Στόχος είναι να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην ουσιαστική στήριξη των θυμάτων και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

«Η Πολιτεία δεν μπορεί να αναιρέσει όσα συνέβησαν στα Τέμπη, μπορεί όμως να διαμορφώσει διαφορετικούς όρους στη διαχείριση των συνεπειών για τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές. Η απόφαση του Δημοσίου να μην επιμείνει σε πολυετείς δικαστικές διεκδικήσεις για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη στοχεύει στη μείωση της επιπλέον επιβάρυνσης για τους συγγενείς, σε μια υπόθεση με βαθύ κοινωνικό και θεσμικό αποτύπωμα.