Το δράμα της ΑΕΛ, το φίλεμα της Ρένας, και οι πόθοι για Βιολάντα και Νιτσιάκο

Από τρίτη απόπειρα δολοφονίας γλύτωσε ο Τράμπ (καλά να είναι ο άνθρωπος). Εμείς πότε θα γλυτώσουμε από αυτόν …

% Πρώτη συνεδρίαση σήμερα της επιτροπής για τα εναπομείναντα ιστορικά κτίρια της Λάρισας με τη συμμετοχή βουλευτών, εκπροσώπων Περιφέρειας και Δήμου, καθώς και εκπροσώπων επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων της πόλης. Φωνάξτε και τους εργολάβους, αυτοί τα ξέρουν καλύτερα …

@ Η Novibet της Λάρισας έχασε χθες στην έδρα της, στο κρισιμότερο ματς της χρονιάς, από την …Novibet των Σερρών. Μόνο οι στοιχηματικές δεν χάνουν ποτέ. Με άλλα λόγια έχετε γειά βρυσούλες για την ΑΕΛ. Τον αυτόχειρα είναι δύσκολο να τον αποτρέψεις…

& Πολιορκείται για να πουλήσει η Βιολάντα, οι προτάσεις από την Αθήνα πληθαίνουν. Η θεσσαλική επιχείρηση μετά το κακό που την βρήκε αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια της, αλλά δεν θέλει να πάει και κοψοχρονιά …

*Μια και σταθήκαμε στα επιχειρηματικά, και καθώς στήλη διαβάζεται πέραν της Θεσσαλίας, ειδικά στην Αθήνα, η πληροφορία – που προέρχεται από έγκυρη πηγή -, δεν θα πάει χαμένη: Ελληνικός επενδυτικός όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Ηπειρώτικης βιομηχανίας τροφίμων Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ (κοτόπουλα). Γίνεται λόγος για έξι κατοστάρικα (εκατομμύρια, εννοείται).

% Η Ειρήνη Μπεκιάρη (Λαρισαία) και ο Τάσος Κατσιάνης (Τρικαλινός) είναι δυο θεσσαλοί στο στενό επιτελείο του Μανώλη Χριστουδουλάκη. Ο νεαρός δελφίνος του ΠαΣοΚ προετοιμάζεται μεθοδικά για την επόμενη ημέρα …

& Με γουρουνόπουλο σούβλας και κεμπάπ (χοιρινό φυσικά, καθότι χοιροτρόφος) φίλεψε τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης Ρένα Καραλαριώτου ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, σε ταβέρνα στο Ελευθεροχώρι. Η Ρένα συνεχίζει τις επισκέψεις ανά τους ΟΤΑ και χτίζει σχέσεις. Παραμένει πάντα …φανταρίνα του κόμματος.

Έναν δικό τους άνθρωπο βράβευσαν τα επιμελητήρια της χώρας στη γενική συνέλευση που είχαν στην Καρδίτσα. Ο Τάκης Σαράντης, των Ελληνικών Γαλακτοκομείων, υπήρξε παλαιότερα πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Ο ίδιος, μαζί με τον αδερφό του Μιχάλη, ξεκίνησαν το 1985 από ένα μικρό τυροκομείο στα Τρίκαλα και το μετέτρεψαν μετά από 40 χρόνια σε έναν κολοσσό των τροφίμων. Εικονίζονται από αριστερά: Κώστας Ζυγογιάννης (επιμελητήριο Καρδίτσας), Γιάννης Βουτσινάς (πρόεδρος ΚΕΕΕ), Τάκης Σαράντης, και Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου (Επιμελητήριο Τρικάλων).

% Δύο πρώην υπουργοί περιλαμβάνονται στη δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ 3, γράφει ο έγκυρος Βασίλης Λαμπρόπουλος στα ΝΕΑ. Αν εξαιρέσουμε Βορίδη και Αυγενάκη, που ήταν στο πρώτο πακέτο της Κοβέσι, δεν απομένουν και πολλοί…

$ Ένα ενδιαφέρον όσο και δυσάρεστο στοιχείο που καταγράφεται στις μετρήσεις που τρέχουν αυτό το διάστημα είναι ή κατακρήμνιση των ελληνικών θεσμών και δη της Δικαιοσύνης. Οι Έλληνες πιστεύουν περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρά στην ελληνική Δικαιοσύνη, και αυτό είναι μία εξαιρετικά άσχημη εικόνα που αντανακλά στο πολιτικό σύστημα και τις κυβερνήσεις. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς παραμένει μεγάλο πρόβλημα για κάθε δημοκρατία …

@ Ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη η πρώτη ημέρα (Παρασκευή) της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που έγινε στην Καρδίτσα. Ωστόσο την δεύτερη ημέρα (Σάββατο) τα πράγματα ξέφυγαν. Με αφορμή ένα εσωτερικό θέμα της Ένωσης τα πνεύματα άναψαν, λίγο έλλειψε να είχαμε χειροδικίες …

*Ολοκληρώθηκε και το φετινό Φόρουμ των Δελφών. Εκατοντάδες η παρεμβάσεις αλλά μια επισκίασε τις συζητήσεις: Αυτή της Λάουρα Κοβέσι …

^ Συνεχίζεται το σαφάρι της Τροχαίας Τρικάλων σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στους δρόμους. Πέφτουν …διπλώματα, όπως λέμε πέφτουν κεφάλια. Μετά τους περιφερειακούς συμβούλους Θανάση Ξάφο και Ντίνο Μπάρδα, το δίπλωμα οδήγησης απώλεσε και ο Ντίνος Κοτρώνης – εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής ΝΔ και παλιός αυτοδιοικητικός. Να δουλέψουν και τα ταξί στην πόλη …

